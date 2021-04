Κόσμος

Ο Ερντογάν άφησε όρθια την Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν! (εικόνες)

Η απρέπεια που προκάλεσε διπλωματική αναταραχή και η αμηχανία της πρόεδρου της Κομισιόν.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το βίντεο, που δείχνει την πρόεδρο της Κομισιόν, να στέκεται όρθια μπροστά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη στην αίθουσα συσκέψεων στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας.

Η εξαιρετικά αμήχανη στιγμή που σημειώθηκε χθες Τρίτη, κατά την επίσκεψη των Ευρωπαίων επικεφαλής στην Άγκυρα προκάλεσε -σύμφωνα με τη Washington Post- διπλωματική αναταραχή.

Στο βίντεο φαίνονται ο Μισέλ και ο Ερντογάν να κάθονται στις δύο πολυθρόνες, ενώ η φον ντερ Λάιεν στέκεται όρθια και αμήχανη, κοιτάζοντάς τους και χωρίς να γνωρίζει που θα καθίσει η ίδια. Ένα «εχμ» ακούγεται να λέει στο βίντεο, μέχρις ότου να βρεθεί η λύση και να καθίσει σε έναν καναπέ, περίπου 12 μέτρα μακριά και απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος -σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο- βρίσκεται χαμηλότερα στην ιεραρχία.

Η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής Sophie in ‘t Veld παρατήρησε ότι σε προηγούμενες συναντήσεις του Τούρκου προέδρου με Ευρωπαίους επικεφαλής, όταν αυτοί ήταν άνδρες, οι τρεις ηγέτες κάθονταν σε «ισοδύναμες θέσεις» με τις καρέκλες δίπλα – δίπλα. «Δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο», έγραψε στο Twitter, ενώ σε άλλη ανάρτησή της επικρίνει τον Μισέλ γιατί δεν παραχώρησε τη δική του θέση.

Μάλιστα κάποιοι σχολίασαν ειρωνικά ότι αυτή είναι η «νέα» συμφωνία ΕΕ-Άγκυρας για τα γυναικεία δικαιώματα στην Τουρκία. Πάντως, οι υποστηρικτές του Ερντογάν ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν σηματοδοτούσε ότι η θέση και τα δικαιώματα των γυναικών υποβαθμίζονται.

Από πλευράς της, η πρόεδρος της Κομισιόν δεν έκανε καμία δήλωση για το συμβάν, αλλά εξέφρασε την ανησυχία της για το ιστορικό της Τουρκίας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών.

«Ανησυχώ βαθιά για το γεγονός ότι η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους και συνέχισε λέγοντας «αυτό αφορά στην προστασία των γυναικών και στην προστασία των παιδιών από τη βία. Και αυτό είναι σαφώς το λάθος μήνυμα τη δεδομένη στιγμή».

Πηγή: Kathimerini.gr

