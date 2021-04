Κόσμος

Μεξικό: Νεκροί δεκάδες ανθρακωρύχοι σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Τραγωδία για εργάτες στο δρόμο προς τη δουλειά τους, αφού το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε τροχαίο.

Τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν, όταν δύο λεωφορεία που μετέφεραν ανθρακωρύχους συγκρούστηκαν, στο βόρειο Μεξικό.

Και τα δύο λεωφορεία μετέφεραν εργάτες και συγκρούστηκαν μεταξύ τους τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το μικρότερο από τα δύο, ένα μίνι βαν έπαθε τις μεγαλύτερες καταστροφές, ενώ εκεί ήταν οι περισσότεροι επιβάτες που σκοτώθηκαν.

Όλοι ήταν Μεξικανοί και μόνο οι τρεις από αυτούς ήταν άνδρες.

Οι εργάτες ήταν καθ’οδόν προς το ανοιχτό ορυχείο χρυσού, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη Καμπόρκα, στη Σονόρα.

