O Weeknd δωρίζει 1 εκατ. δολάρια στην Αιθιοπία

Ο Καναδός τραγουδιστής-τραγουδοποιός είναι παιδί μεταναστών από την Αιθιοπία

Ο Καναδός τραγουδιστής-τραγουδοποιός The Weeknd θα δωρίσει μέσω του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP) ένα εκατομμύριο δολάρια στις προσπάθειες ανακούφισης όσων πλήττονται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Αιθιοπία.

Ο τραγουδιστής το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Έιμπελ Μάκονεν Τέσφεϊ, είναι γιος μεταναστών από την Αιθιοπία, του Μάκονεν και της Σάμρα Τέσφεϊ

«Η καρδιά μου ραγίζει για τον λαό μου στην Αιθιοπία, καθώς αθώοι πολίτες, από μικρά παιδιά έως ηλικιωμένους δολοφονούνται χωρίς νόημα και ολόκληρα χωριά εκτοπίζονται από φόβο και καταστροφή» έγραψε στους λογαριασμούς του στο Instagram και στο Twitter.

«Θα δωρίσω ένα εκατομμύριο δολάρια για να παράσχω δύο εκατομμύρια γεύματα μέσω του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και θα ενθαρρύνω όσους μπορούν να δώσουν επίσης βοήθεια» δήλωσε ο τραγουδιστής.

Η δωρεά έρχεται μετά από πέντε μήνες βίας στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής, εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ της κυβέρνησης και ενόπλων στην περιοχή Τιγκρέ , οι οποίες πιστεύεται ότι είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους αμάχων. Οι αναφορές για τον αριθμό των εκτοπισθέντων κυμαίνονται από δεκάδες χιλιάδες έως περισσότερους από ένα εκατομμύριο.

Τον Αύγουστο του 2020 ο Weeknd προχώρησε σε δωρεά 300.000 δολαρίων στον Λίβανο, μετά τις φονικές εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, που κατέστρεψαν την πρωτεύουσα της χώρας.

Τη δωρεά γνωστοποίησε ο μάνατζερ του τραγουδιστή Ουασίμ «Σαλ» Σλέιμπι, ο οποίος έχε γεννηθεί στον Λίβανο και μετανάστευσε στον Καναδά.





