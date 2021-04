Κοινωνία

Έκρυβαν ναρκωτικά και όπλα μέσα σε καναπέ (βίντεο)

Ναρκωτικά και όπλα κρυμμένα μέσα σε καναπέ βρήκαν οι αστυνομικοί. Βίντεο από την στιγμή που τα ξετρυπώνουν. ​

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα (06-04-2021) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας άνδρας και μία γυναίκα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή τους αλλά και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 439,9 γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 871,5 γραμμαρίων,

15 συσκευασίες που περιείχαν φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται για τη νόθευση της κοκαΐνης,

1 περίστροφο,

17 φυσίγγια,

1 ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 3.320 ευρώ και

5 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν.



Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

