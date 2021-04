Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: ώρα για τους ημιτελικούς

Έφτασε η ώρα των ημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδος, με το ζευγάρι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ να ακολουθεί το ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακό.

Στο Κύπελλο Ελλάδος είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς απόψε είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στους Ζωσιμάδες, στις 18:00. Οι γηπεδούχοι παίζουν χωρίς άγχος αφού εξασφάλισαν την παραμονή τους.

Ο Αργύρης Γιαννίκης, από την άλλη, δεν υπολογίζει τους Σιόντη και Κριζμάν.

Οι πρωταθλητές, από την άλλη, περιμένουν απλά και τυπικά τη στέψη τους, ενώ από απουσίες είναι μόνο αυτή του Βαλμπουενά.

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί, δύο ώρες αργότερα, στις 20:00 το παιχνίδι των Δικεφάλων, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Αμφότεροι από δύο ήττες και με τις καρέκλες στον πάγκο τους να…τρίζουν, οι δικέφαλοι έχουν να μετρήσουν κι αυτοί τις απουσίες τους.

«Τσιγκρίνσκι, Μπακάκη, Λάτσι, Σάκχοφ, Σιμόες» θα λείψουν από τον Μανόλο Χιμένεθ, ενώ ο Γκαρσία θα είναι μόνο χωρίς τον Ένεα Μιχάι.

