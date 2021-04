Κοινωνία

Κυπαρισσία: έγκλημα για “φουσκωμένο” λογαριασμό

Συνταξιούχος λογομάχησε με καταστηματάρχη και επέστρεψε για να τον πυροβολήσει

Φωτογραφία: Tharrosnews.gr

Σε τραγωδία μετατράπηκε ο τσακωμός ανάμεσα σε έναν συνταξιούχο λαχειοπώλη και τον ιδιοκτήτη καταστήματος ειδών τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συνταξιούχος επισκέφθηκε το κατάστημα για να πληρώσει έναν λογαριασμό, αλλά λογομάχησε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για το ύψος του λογαριασμού.

Στη συνέχει αποχώρησε, αλλά επέστρεψε μετά από λίγο κρατώντας ένα όπλο με ο οποίο πυροβόλησε το θύμα του.

Στη συνέχεια, ο δράστης της επίθεσης διέφυγε, αλλά μετά από λίγη ώρα παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Το θύμα που έφερε σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από τον έναν πυροβολισμό μεταφέρθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου τελικά υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας "Γερμανός"

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιβεβαιώνει ότι σήμερα, γύρω στις 12:00, ένοπλος άνδρας μπήκε στο κατάστημα της Κυπαρισσίας, εν ώρα λειτουργίας, και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του. Ο συνεργάτης μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο κατάστημα, αν και υπέστησαν σοκ, είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του τραγικού αυτού περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές. Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συνανθρώπου και συνεργάτη μας, και είμαστε δίπλα στην οικογένεια και τους συναδέλφους του για ό,τι χρειαστούν».

