“e – λιανικό”: Έρχεται και δεύτερος κύκλος τον Απρίλιο

Ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον πρώτο κύκλο της δρασης "e – λιανικό".

«Ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων "e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος"», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.



Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η δράση αφορούσε την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ.



Συνολικά υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις από επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκ. ευρώ.



Σημειώνεται ότι οι 11.200 αιτήσεις αφορούν στην ανάπτυξη e – shop από πολύ μικρές επιχειρήσεις με φυσικό κατάστημα ενώ οι δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη ζήτηση είναι από τους τομείς των ειδών ιματισμού, υποδημάτων, γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων, κοσμημάτων κ.α.



Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά την επιτυχή εξέλιξη του α' κύκλου, προγραμματίζει την προκήρυξη β' κύκλου της σχετικής δράσης εντός του Απριλίου, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.



Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε σχετικά: «Στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, βοηθάμε το λιανεμπόριο να αποκτήσει πρόσβαση και στο κανάλι των ηλεκτρονικών πωλήσεων, με μια απλουστευμένη δράση του ΕΣΠΑ. Είναι δεδομένο πως, στο άμεσο μέλλον, η αυξητική τάση των ηλεκτρονικών αγορών θα συνεχιστεί και επιβάλλεται να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών μας, ώστε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητά τους στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της αγοράς, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αξιοποιώντας πλήρως τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους».»