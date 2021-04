Πολιτική

Κεραμέως: Ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, η Υπουργός Παιδείας ανακοινώνει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης.

Στις 6 το απόγευμα η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων.

Η επιτροπή των ειδικών συνεδρίασε νωρίτερα με τη συμμετοχή της Υπουργού, με αντικείμενο εάν και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να λειτουργήσουν τα Λύκεια από τη Δευτέρα 12 Απριλίου.

Η εισήγηση της Κυβέρνησης ήταν να ανοίξουν και οι τρεις βαθμίδες του Λυκείου και όχι μόνο η Γ΄ τάξη, κάτι που - σύμφωνα με πληροφορίες - έγινε αποδεκτό από την επιτροπή κατόπιν ψηφοφορίας. Δεν έλειψαν, ωστόσο, οι διαφωνίες, καθώς ορισμένα μέλη δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την αύξηση της κινητικότητας, σε συνδυασμό με το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, πως είναι και πρακτικά δύσκολο να λειτουργήσει αυτόνομα η Γ΄ Λυκείου, χωρίς τις άλλες δύο τάξεις, αφού οι καθηγητές είναι ανέφικτο να κάνουν διά ζώσης και τηλεκπαίδευση ταυτόχρονα.

Όσον αφορά στα Γυμνάσια, πιθανολογείται πως θα ξανανοίξουν τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρινίτσα: Σπαραγμός στην κηδεία των δύο αδερφών (βίντεο)

Πέθανε ο Λευτέρης Μυτιληναίος (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: φοιτητές και αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το “Ολύμπιον”