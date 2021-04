Υγεία - Περιβάλλον

Test Covid-19: που βγήκε θετικό το 20% των δειγμάτων!

Περισσότερα από 16500 rapid test έγιναν σε 117 σημεία ανά την επικράτεια. Σε πολλές περιοχές η θετικότητα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη 6 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Πραγματοποιήθηκαν 117 δράσεις μαζικής δειγματοληψίας σε 56 κεντρικά σημεία Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλη τη χώρα, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.797 rapid test και ανευρέθηκαν 385 θετικά (2,29%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου - 455 rapid test με 12 θετικά (2,63%), αφορούν σε 8 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Μεταμόρφωσης - 521 rapid test με 15 θετικά (2,88%), αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - 289 rapid test με 20 θετικά (6,92%), αφορούν σε 9 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - 361 rapid test με 21 θετικά (5,82%), αφορούν σε 13 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πεζόδρομος Ερμού - 593 rapid test με 29 θετικά (4,89%), αφορούν σε 21 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

593 rapid test με 29 θετικά (4,89%), αφορούν σε 21 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηρακίου - 416 rapid test με 12 θετικά (2,88%), αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Καισαριανής - 725 rapid test με 17 θετικά (2,34%), αφορούν σε 6 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Σμύρνης - 649 rapid test με 10 θετικά (1,54%), αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αργυρούπολης-Ελληνικού - 674 rapid test με 14 θετικά (2,07%), αφορούν σε 5 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά - 554 rapid test με 23 θετικά (4,15%), αφορούν σε 12 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Νότια Πύλη ΔΕΘ - 520 rapid test με 21 θετικά (4,03%), αφορούν σε 10 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς - 213 rapid test με 1 θετικό (0,47%), αφορά σε άνδρα 46 ετών

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη - 195 rapid test με 1 θετικό (0,51%), αφορά σε γυναίκα 57 ετών

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων - 313 rapid test με 15 θετικά (4,79%), αφορούν σε 6 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα - 303 rapid test με 5 θετικά (1,65%), αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος - 50 rapid test με 1 θετικό (2,00%), αφορά σε άνδρα 20 ετών

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου - 19 αρνητικά rapid test

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: ΚΑΠΗ Μεσολογγίου - 62 αρνητικά rapid test

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη - 137 rapid test με 2 θετικά (1,46%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Σκορτσίνου - 54 rapid test με 4 θετικά (7,40%), αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Μεγαλόπολης - 51 αρνητικά rapid test

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - 154 αρνητικά rapid test

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - 71 αρνητικά rapid test

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας - 227 rapid test με 9 θετικά (3,96%), αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Αγίου Δημητρίου Μποζαΐτικων - 162 rapid test με 5 θετικά (3,08%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

ΠΕ Βοιωτίας: Ασκρή - 57 αρνητικά rapid test

ΠΕ Βοιωτίας: Θεσπιές - 84 αρνητικά rapid test

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Ελευθερίας - 77 rapid test με 2 θετικά (2,59%), αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Αγίου Αθανάσιου - 44 rapid test με 3 θετικά (6,81%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης - 66 rapid test με 1 θετικό (1,51%), αφορά σε γυναίκα 23 ετών

ΠΕ Έβρου: Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης - 59 αρνητικά rapid test

ΠΕ Έβρου: Δαδιά - 47 rapid test με 1 θετικό (2,12%), αφορά σε γυναίκα 74 ετών

ΠΕ Εύβοιας: Λιμάνι Νέας Αρτάκη - 148 rapid test με 2 θετικά (1,35%), αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

ΠΕ Εύβοιας: Πλατεία Καστέλλας - 43 αρνητικά rapid test

ΠΕ Εύβοιας: Κοινότητα Θεολόγου - 47 αρνητικά rapid test

ΠΕ Εύβοιας: Πλατεία Τριάδας - 27 αρνητικά rapid test

ΠΕ Εύβοιας: Πλατεία Πισσώνα - 54 rapid test με 4 θετικά (7,40%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 60 έτη

ΠΕ Ευρυτανίας: ΟΑΕΔ Καρπενησίου - 26 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμένας - 14 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου - 105 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ηλείας: Μυρσίνη - 61 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ηλείας: Κεντρική Πλατεία Πύργου - 186 rapid test με 2 θετικά (1,07%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη

ΠΕ Ηλείας: Βρίνα - 126 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ημαθίας: Πλατεία Πατρίδας - 79 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ημαθίας: Κεντρική Πλατεία Λευκαδίων - 100 rapid test με 2 θετικά (2,00%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

ΠΕ Ηρακλείου: Πύργος, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων - 263 rapid test με 1 θετικό (0,38%), αφορά σε άνδρα 18 ετών

ΠΕ Θάσου: Λιμενάρια - 102 rapid test με 1 θετικό (0,98%), αφορά σε γυναίκα 61 ετών

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα - 58 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ικαρίας: Άγιος Δημήτριος - 22 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου - 274 rapid test με 5 θετικά (1,82%), αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

ΠΕ Ιωαννίνων: Δίστρατο - 62 rapid test με 8 θετικά (12,90%), αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη

ΠΕ Καβάλας: Κεντρική Πλατεία Καβάλας - 239 rapid test με 8 θετικά (3,34%), αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη

ΠΕ Καλύμνου: Κεντρικό Λιμένας Καλύμνου - 82 rapid test με 1 θετικό (1,22%), αφορά σε άνδρα 53 ετών

ΠΕ Καλύμνου: Καμάρα, Λέρος - 80 αρνητικά rapid test

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας - 307 rapid test με 10 θετικά (3,25%), αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου - 26 αρνητικά rapid test

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Καλλιφωνίου - 51 rapid test με 3 θετικά (5,88%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 62 έτη

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία - 110 rapid test με 2 θετικά (1,81%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

ΠΕ Κιλκίς: Δροσάτο - 41 rapid test με 8 θετικά (19,51%), αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 74 έτη

ΠΕ Κοζάνης: Κοίλα - 57 αρνητικά rapid test

ΠΕ Κορινθίας: Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου - 70 rapid test με 1 θετικό (1,43%), αφορά σε γυναίκα 58 έτη

ΠΕ Κορινθίας: Κιάτο - 304 rapid test με 5 θετικά (1,64%), αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

ΠΕ Κορινθίας: Μοσιά - 63 rapid test με 2 θετικά (3,17%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΠΕ Λακωνίας: Σπάρτη - 43 rapid test με 2 θετικά (4,65%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - 304 rapid test με 6 θετικά (1,97%), αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης - 202 rapid test με 1 θετικό (0,49%), αφορά σε γυναίκα 52 ετών

ΠΕ Λάρισας: Αρχαίο Θέατρο Λάρισας - 121 rapid test με 4 θετικά (3,30%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Λάρισας: Αλκαζάρ - 73 rapid test με 1 θετικό (1,36%), αφορά σε γυναίκα 53 ετών

ΠΕ Λάρισας: Εμπορικό Κέντρο Fashion Outlet - 167 rapid test με 2 θετικά (1,19%), αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη

ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα - 147 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι - 9 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι - 18 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι - 23 rapid test με 1 θετικό (4,34%), αφορά σε άνδρα 68 ετών

ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι - 89 rapid test με 5 θετικά (5,61%), αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη

ΠΕ Λάρισας: Πραιτώρι - 18 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα - 17 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λασιθίου: Ζάκρος, Σητεία - 56 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λέσβου: Δημοτικό Θέατρο Καλλονής - 86 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα - 30 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λήμνου: Σκανδάλη - 8 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λήμνου: Φυσίνη - 7 αρνητικά rapid test

ΠΕ Λήμνου: Αγία Σοφία - 11 αρνητικά rapid test

ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου - 332 rapid test με 10 θετικά (3,01%), αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

ΠΕ Μαγνησίας: drive through στη Α’ ΒΙΠΕ Βόλου - 249 αρνητικά rapid test

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - 204 αρνητικά rapid test

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας - 122 αρνητικά rapid test

ΠΕ Νήσων: Σπέτσες - 304 rapid test με 3 θετικά (0,98%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη - 86 rapid test με 2 θετικά (2,32%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας - 85 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Ριζάρι - 48 rapid test με 1 θετικό (2,08%), αφορά σε γυναίκα 48 ετών

ΠΕ Πέλλας: Πλατάνι Έδεσσας – 30 rapid test με 1 θετικό (3,33%), αφορά σε άνδρα 53 ετών

ΠΕ Πέλλας: Φλαμουριά Έδεσσας - 41 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Αγία Φωτεινή Έδεσσας - 7 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Σωτήρας Έδεσσας - 17 αρνητικά rapid test

ΠΕ Πέλλας: Σαμάρι - 14 rapid test με 1 θετικό (7,14%), αφορά σε άνδρα 35 ετών

ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο - 64 rapid test με 1 θετικό (1,56%), αφορά σε άνδρα 61 ετών

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - 134 rapid test με 3 θετικά (2,24%), αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Πρέβεζας: Πάργα - 132 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Σπηλίου - 154 rapid test με 1 θετικό (0,65%), αφορά σε άνδρα 25 ετών

ΠΕ Ρεθύμνου: Κεραμέ - 86 αρνητικά rapid test

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης - 68 rapid test με 3 θετικά (4,41%), αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΠΕ Ρόδου: Καλαβάρδα - 101 αρνητικά rapid test

ΠΕ Σερρών: Μπάφρας - 63 αρνητικά rapid test

ΠΕ Σερρών: Πλατεία Λυγαριάς - 49 rapid test με 2 θετικό (4,08%), αφορούν σε 1 άνδρας και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 74 έτη

ΠΕ Σερρών: Πλατεία Αμπέλης - 38 rapid test με 6 θετικά (15,79%), αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 60έτη

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Κινίου - 18 αρνητικά rapid test

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Ζάρκου - 39 αρνητικά rapid test

ΠΕ Τρικάλων: Δημαρχείο Τρικάλων - 239 rapid test με 1 θετικό (0,42%)

ΠΕ Τρικάλων: Κουρσούμ Τζαμί - 76 rapid test με 2 θετικά (2,63%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία - 381 rapid test με 9 θετικά (2,36%), αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαρυμνα - 181 rapid test με 5 θετικά (2,76%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Καλαποδίου - 90 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φλώρινας: Στέγαστρα - 53 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φωκίδας: Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας - 45 αρνητικά rapid test

ΠΕ Φωκίδας: Χρισσό - 15 αρνητικά rapid test

ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Μουδανιά - 78 rapid test με 2 θετικά (2,56%), αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

ΠΕ Χαλκιδικής: Κασσάνδρεια - 53 αρνητικά rapid test

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου - 243 rapid test με 1 θετικό (0,41%), αφορά σε γυναίκα 95 έτη