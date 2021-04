Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το τρίτο κύμα της πανδημίας δοκιμάζει τις αντοχές μας

Στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, όπου την υποδέχθηκαν ο υπουργός Υγείας Bασίλης Κικίλιας, ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, η πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Στον χαιρετισμό της, μετά την τελετή των εγκαινίων η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι για δεύτερη φορά, φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας συμπίπτει, με την παγκόσμια υγειονομική κρίση και υπογράμμισε ότι «Το τρίτο κύμα της πανδημίας δοκιμάζει τις αντοχές μας, αυξάνει τους φόβους μας, αλλά και εντείνει τις προσδοκίες που γεννά η επιτάχυνση των εμβολιασμών και η σταδιακή οικοδόμηση της συλλογικής ανοσίας». Όπως είπε: «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της ομαδικής μας προσπάθειας. Κάθε συνεισφορά σ' αυτήν, κάθε συμβολή στην ενίσχυση του συστήματος Υγείας της χώρας, αναπτερώνει την αισιοδοξία μας και αναζωπυρώνει την ελπίδα».

Γι' αυτό και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» και ιδιαίτερα της κ. Μαριάννας Βαρδινογιάννη να δημιουργήσει, με τη συνεργασία του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020», μια νέα πτέρυγα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

«Λειτουργώντας 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και καλύπτοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες περίθαλψης του ιστορικού νησιού, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το Κέντρο Υγείας δεν παρέχει μόνο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα μέλη της κοινότητας. Εδώ και έναν περίπου χρόνο υποδέχεται περιστατικά ύποπτα για Covid-19, πραγματοποιεί τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, και από τον Ιανουάριο του 2021 λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο, με διακόσιους περίπου εμβολιασμούς την ημέρα. Αποτελεί ένα από τα πολλά Κέντρα Υγείας της χώρας μας, στα οποία ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνει καθημερινά ένα τιτάνιο αγώνα για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη συμφόρηση των πολλαπλώς επιβαρυμένων νοσοκομείων», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η προσφορά αυτή του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, μέσω της οποίας το Κέντρο Υγείας της Σαλαμίνας αποκτά μια νέα πτέρυγα με παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και δερματολογικό ιατρείο, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται με εργασίες αποκατάστασης, απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία του, είναι μια ακόμη χειρονομία κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας, απτό παράδειγμα αλληλεγγύης και ευαγούς δράσης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στη νέα πτέρυγα του Κέντρου Υγείας από τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τη διευθύντρια Παναγιώτα Μπάφα και την υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αγορίτσα Κουλούρη.

Στην παρουσίαση της νέας πτέρυγας παρέστησαν ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ουΥποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Περικλής Αλεβίζος και ο πρώην δήμαρχος Σαλαμίνας Αθανάσιος Μακρής

Η πτέρυγα αποτελεί δωρεά του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, στο πλαίσιο του επετειακού «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020».

Η κ.Σακελλαροπούλου συναντήθηκε επίσης με τον δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο στο δημαρχείο της πόλης.

