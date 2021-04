Θοδωρής Τζανέτος: Ο Έλληνας που απογειώνει το ελικόπτερο της NASA πάνω από την επιφάνεια του Άρη (εικόνες)

Ο Θοδωρής Τζανέτος είναι ένας από τους βασικούς επικεφαλής στον σχεδιασµό του «Ingenuity». Το όνειρο ζωής και η επιτυχία.

Ο 30χρονος Θοδωρής Τζανέτος, γεννηµένος στη Νέα Υόρκη και µε καταγωγή από τον Ισαρη Ορεινής Αρκαδίας, τη Σπάρτη και την Αµοργό, είναι ένας από τους βασικούς επικεφαλής στον σχεδιασµό του «Ingenuity». Το μικρό αυτό ελικόπτερο, μόλις 1,8 κιλών σε µέγεθος µπάλας σόφτµπολ και κόστους 85 εκατ. δολαρίων είναι το πρώτο ιπτάµενο όχηµα που θα προσπαθήσει να πραγµατοποιήσει µια ελεγχόµενη πτήση διάρκειας 90 δευτερολέπτων πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη την ερχόμενη Κυριακή 11 Απριλίου.

Το πρώτο και κρίσιμο τεστ έδειξε ότι το «Ingenuity» άντεξε στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας του Κόκκινου Πλανήτη, έχοντας πρώτα αποκολληθεί από την «κοιλιά» του διαστημικού ρόβερ «Perseverance».

«Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία. Επιβιώσαμε. Αντέξαμε τις θερμοκρασίες», δήλωσε αμέσως μετά τον επιστημονικό θρίαμβο, σε βίντεο από το εργαστήρι της ΝΑSΑ, ο υπεύθυνος σχεδιασμού του «Ingenuity», Θοδωρής Τζανέτος, ο οποίος σε συνέντευξή του στο protothema.gr, στις 17 Μαρτίου, είχε πει ότι στόχος του ρομποτικού ελικοπτέρου είναι να αποδείξει ότι μπορούμε να πετάξουμε στον Άρη και να ανοίξουμε την πόρτα σε μελλοντικές πλατφόρμες εξερεύνησης.

