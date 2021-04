Life

Γκρέκας - Ξιαρχό: Οι δύο νέοι παίκτες στη “Φάρμα” του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είσοδος τους στο ριάλιτι φέρνει… τρικυμία. Ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Πολλές αλλαγές φέρνει στη “Φάρμα” η είσοδος των δύο νέων παικτών. Ο art director Τάσος Ξιαρχό αποδέχθηκε την πρόκληση να γίνει αγρότης και μαζί του μπήκε στο παιχνίδι και ο επιχειρηματίας/μοντέλο, Κώστας Γκρέκας.

Μπορούν, άραγε, να επιβιώσουν χωρίς την “πολυτέλεια” της σύγχρονης ζωής; Οι αντοχές τους θα δοκιμαστούν και θα κληθούν να ξεπεράσουν τα όριά τους. Θα αντέξουν;

Κώστας Γκρέκας - Επιχειρηματίας/Μοντέλο

Ο Κώστας Γκρέκας γεννήθηκε στην Καρδίτσα, αλλά πριν ακόμη γίνει ενός έτους, μετακόμισε οικογενειακώς στην Αθήνα. Σε ηλικία 22 ετών, και ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρος, κίνησε το ενδιαφέρον κάποιων πελατών που ήταν στον χώρο της μόδας, οι οποίοι του πρότειναν να ασχοληθεί με το modeling. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, αποφάσισε να το τολμήσει και πολύ γρήγορα ξεκίνησε να δουλεύει με τους μεγαλύτερους Έλληνες σχεδιαστές, να φωτογραφίζεται για τα σπουδαιότερα περιοδικά μόδας και να περπατάει σε κορυφαίες πασαρέλες.

Ο Κώστας ασχολήθηκε και με την υποκριτική, τόσο στη μικρή οθόνη όσο και στο σινεμά. Το 1999, συμμετείχε στην κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα “Safe sex” και το 2008, στο “Αυστηρώς Κατάλληλο”.

Αυτή την περίοδο κάνει επιλεγμένες δουλειές στο modeling και παράλληλα διατηρεί all day pool bar στην Καρδίτσα.

Η προσωπική του ζωή απασχολούσε για πολλά χρόνια τα Μ.Μ.Ε, μέχρι που “έκλεψε” την καρδιά του η γνωστή στυλίστρια, Έλενα Βαζούρα, με την οποία έχουν παντρευτεί.

Ο Κώστας περιγράφει τον εαυτό του ως άνθρωπο δυναμικό, νευρικό και ευαίσθητο. Δεν αντέχει τους ψεύτες και τους υπερφίαλους ανθρώπους. Αν μετανιώνει για κάτι, είναι για το ότι δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Είχε από μικρός επαφή με τη φύση και τα ζώα, καθώς περνούσε χρόνο στα κτήματα του παππού του. Στη “Φάρμα”, πιστεύει ότι θα του λείψει πολύ το φαγητό της γυναίκας του.

Τάσος Ξιαρχό - Art Director

Ο Τάσος Ξιαρχό γεννήθηκε στο Μενίδι της Αθήνας. Ξεκίνησε μαθήματα χορού, τυχαία, στα 16 του και σύντομα άρχισε να παρακολουθεί σεμινάρια σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες χορευτές με τακούνια, στην Ελλάδα.

Ο Τάσος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό όταν χορογράφησε τη Μαρίνα Σάττι στο κομμάτι “Μάντισσα”, το οποίο έσπασε ρεκόρ προβολών στο YouΤube. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων με τις Κόνι Μεταξά, Τάμτα και Ελένη Φουρέιρα, ενώ έχει χορογραφήσει και πολύ μεγάλα show όπως τα MadWalk και τα Mad Music Awards. Επίσης, έχει ανοίξει το show της Σήλιας Κριθαριώτη, στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

Έχει στενή σχέση με τη φύση. Από μικρός περνούσε πολύ χρόνο στα βουνά της Πελοποννήσου, όπου ζούσαν ο παππούς και η γιαγιά του, και είχε καθημερινή επαφή με τα ζώα και τα κτήματα. Δηλώνει ότι αγαπάει πολύ όλα τα θηλαστικά, έχει όμως μια μικρή δυσκολία με τα μαμούνια. Πιστεύει ότι οι συνθήκες ζωής στη “Φάρμα” δε θα τον δυσκολέψουν, ούτε η συγκατοίκηση με πολύ κόσμο, αρκεί το βράδυ να μην του διαταράσσουν τον ύπνο.

Θεωρεί ότι είναι ειλικρινής και δίκαιος άνθρωπος, που όμως μπορεί να γίνει οξύθυμος. Δε διστάζει, μάλιστα, να δηλώνει ανοικτά τη σεξουαλικότητά του και να εκφράζει την άποψή του ακόμη και αν αυτή προκαλεί αντιδράσεις.

Ο Τάσος μπαίνει στη “Φάρμα” με διάθεση να ξεδιπλώσει το ταλέντο και την προσωπικότητά του, να ταράξει τα νερά και φυσικά να κερδίσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Λευτέρης Μυτιληναίος (βίντεο)

Μακρινίτσα: Σπαραγμός στην κηδεία των δύο αδερφών (βίντεο)

Self test και ατομικές συσκευασίες: Διευκρινίσεις Κοντοζαμάνη μετά τις αντιδράσεις