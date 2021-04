Αθλητικά

Euro 2020: το Δουβλίνο “αποσύρεται” από την διοργάνωση;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες του βρετανικού Τύπου για την πρόθεση των Αρχών της Ιρλανδίας.

Του Μανώλη Μανή

Η βρετανική εφημερίδα «Sun» φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες, που θέλουν το Δουβλίνο να αποσύρεται από τις διοργανώτριες πόλεις του Euro 2020!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα υψηλόβαθμα στελέχη της UEFA θεωρούν ότι οι ιρλανδικές Αρχές είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσουν να δώσουν τις απαραίτητες υγειονομικές εγγυήσεις, για την παρουσία κόσμου στους αγώνες. Κατόπιν τούτου, το στάδιο «Αβίβα» αναμένεται να αφαιρεθεί από την σχετική λίστα.

Το ρεπορτάζ μάλιστα προχωρά και ένα βήμα παρακάτω αναφέροντας, πως οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στο Δουβλίνο, θα μεταφερθούν στην Αγγλία. Πιο πιθανοί προορισμοί φέρονται να είναι, ένα από τα δύο γήπεδα του Μάντσεστερ ή αυτό της Τότεναμ στο Λονδίνο.

Στο Δουβλίνο είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν οι αγώνες του 5ου ομίλου, Πολωνία-Σλοβακία, Σουηδία-Σλοβακία και Σουηδία-Πολωνία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: θα φτάσουμε τους 900 διασωληνωμένους την Μεγάλη Εβδομάδα (βίντεο)

Κορονοϊός: πρόωρος τοκετός για διασωληνωμένη μητέρα στο “Αττικόν”

Κεραμέως: Ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων