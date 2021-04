Πολιτική

Πολιτικές εξελίξεις “βλέπει” ο Αλέξης Τσίπρας

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Την ετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να «διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή με στόχο την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και τη προστασία των εργαζόμενων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, σύμφωνα με κομματική πηγή.

«Με κεντρικούς άξονες το πρόγραμμα μας για το "Νέο ΕΣΥ", τη ρύθμιση και διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους και συνολικά τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας και το σχέδιό μας για τη προστασία της εργασίας, του οκταώρου και του μισθού, έχουμε ήδη ένα σημαντικό προγραμματικό εργαλείο που καταγράφει πλειοψηφικά θετικές αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με τη προγραμματική επεξεργασία του κόμματος.

Παράλληλα για τη πολιτική συγκυρία, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας» και ότι «ποτέ δεν πίστεψε σε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας». «Η ραγδαία κυβερνητική φθορά του τελευταίου μήνα μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι «η κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση σε συνδυασμό με τα φαινόμενα παρακμής που διαρκώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν δημιουργήσει ένα πνιγηρό κλίμα στην ελληνική κοινωνία».

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα ζητήματα δημοκρατίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «συνειδητά υποβαθμίζει και ακυρώνει τη δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου με κορυφαίο παράδειγμα τον τρόπο ψηφοφορίας που ακυρώνει τη γνώμη των βουλευτών». «Αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση όπως έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής και δεν επανέλθει το δικαίωμα κάθε βουλευτή να ψηφίζει ξεχωριστά όπως τοποθετείται, μέσω τηλεδιάσκεψης, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο να συμμετέχει σε τέτοιες ψηφοφορίες», υπογράμμισε και χαρακτήρισε «θεσμική υποχρέωση» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην επιτρέψουν «η πανδημία να μετατραπεί σε κρίση δημοκρατίας». «Αυτήν τη μάχη θα τη δώσουμε τόσο για την λειτουργία του Κοινοβουλίου όσο και για τη διαφάνεια στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η κατάσταση με τις απευθείας αναθέσεις έχει ξεφύγει κάτι που μας επιβάλει να χρησιμοποιήσουμε κάθε πιθανό μέσο για να υπάρξει ο απαραίτητος θεσμικός έλεγχος ακόμα και τη προσφυγή στην Δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο, το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως είπε, «αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει επιστροφή σε αποτυχημένες και κοινωνικά καταστροφικές πολιτικές». «Ειδικά ο σχεδιασμός για τις αλλαγές στα εργασιακά αποτελεί την κήρυξη πολέμου εναντίων των εργαζομένων και της κοινωνικής πλειοψηφίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «τα εργασιακά θα αποτελέσουν την "μητέρα των μαχών" για την επόμενη περίοδο» και ότι «το σύνολο των κομματικών δυνάμεων οφείλει να ετοιμαστεί για αυτή την εξέλιξη».

Τέλος, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για εκλογή νέων νομαρχιακών οργάνων, σημείωσε ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ολοκληρώσει πανελλαδικά την εκλογή νέων νομαρχιακών επιτροπών, τον μετατρέπει «στο πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που με όρους "ψηφιακού άλματος" δείχνει ότι και μέσα στην πανδημία η δημοκρατία δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα».

