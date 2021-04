Αθλητικά

Ενόργανη: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες για βασανιστήρια

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η επιστολή 22 αθλητών και αθλητριών προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Kαταγγέλλουν σοκαριστικά γεγονότα.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, με αφορμή την επιστολή 22 αθλητών/τριών της ενόργανης γυμναστικής προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την οποία καταγγέλουν σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία, καθώς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ακόμα και σε μικρά παιδιά από προπονητές.

Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξαχθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως σεξουαλική κακοποίηση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Όπως γράφουν στην επιστολή τους οι αθλητές, προπονητές τους πετούσαν αντικείμενα, όπως καρέκλες και παπούτσια την ώρα που εκτελούσαν ασκήσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, κάποιοι προπονητές ανάγκαζαν αθλητές να χτυπούν τους συναθλητές τους. «Πολλοί από εμάς φτάσαμε στο σημείο να εκτελούμε ασκήσεις ακόμα και με σπασμένα πόδια και χέρια, γεγονός που μας οδήγησε σε μεγαλύτερους τραυματισμούς και πολύ σοβαρά προβλήματα», αναφέρουν.

Όπως αναφέρουν οι προπονητές ανάγκαζαν τον αθλητή ή την αθλήτρια να μείνει με τα εσώρουχα στην προπόνηση, ως μορφή «τιμωρίας» για την λανθασμένη εκτέλεση κάποιας άσκησης. Δεν ήταν επίσης λίγες οι φορές που δεν επέτρεπαν σε μικρά παιδιά να πάνε στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα να κάνουν πάνω τους την ανάγκη τους και να μένουν έτσι σε όλη την διάρκεια της προπόνησης, ώστε να «συνετιστούν».

Όλα αυτά συνέβησαν με θύματα μικρά παιδιά, αφού οι περισσότεροι αναφέρουν πως ξεκίνησαν την ενασχόληση με το άθλημα από την ηλικία των 5 ετών, ενώ στα 9 τους είχαν ήδη συμμετοχές σε αγώνες, είτε σε συλλογικό είτε σε διεθνές επίπεδο.



Στην καταγγελία γίνεται λόγος για ένα «σύστημα» και όχι για μεμονωμένα περιστατικά προπονητών. Ουσιαστικά τονίζεται ότι οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων είχαν απόλυτη εξουσία πάνω στα παιδιά και δεν υπήρχε κανένας ελέγχος, κάτι που έκανε ανεξέλεγκτη τη δράση τους.

