ΑΠΘ: παγκόσμια βραβεία απέσπασαν δύο υποψήφιοι διδάκτορες

Παγκόσμιες διακρίσεις για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δύο υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ απέσπασαν δύο από τα συνολικά πέντε βραβεία του Παγκόσμιου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Το ΙΕΕΕ αριθμεί περισσότερα από 420.000 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων οι περισσότεροι από τους 90.000 είναι φοιτητές, σε περισσότερες από 160 χώρες, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο.



Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, υποδέχθηκε σήμερα, Τετάρτη , στην Πρυτανεία, τους δύο διακριθέντες υποψήφιους διδάκτορες Αλέξιο Ιωαννίδη και Ευάγγελο Στάικο, μαζί με τον Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Θωμά Τσοβίλη, υπό την επίβλεψη του οποίου εκπονούνται οι δύο διδακτορικές διατριβές που αφορούν στην έρευνα στο πεδίο των υψηλών τάσεων.



Ο κ. Τσοβίλης ενημέρωσε τον Πρύτανη του ΑΠΘ για την αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης του Παγκόσμιου Διαγωνισμού, καθώς διεξάγεται με μη εμφανή τα στοιχεία των ερευνητών που υποβάλουν την ερευνητική τους εργασία, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνονται γνωστά τα στοιχεία των κριτών. Επίσης, επισήμανε το γεγονός ότι «είναι εξαιρετικά σπάνιο να προέρχονται δύο νικητές από το ίδιο ίδρυμα, όπως έγινε στην περίπτωση του ΑΠΘ».



Ο Πρύτανης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, συνεχάρη θερμά τον επιβλέποντα Επίκ. Καθηγητή Θωμά Τσοβίλη και τους υπ. διδάκτορες, για τις δύο ξεχωριστές μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες τους. «Η έννοια της αριστείας στις μέρες μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία και τη λειτουργία του πανεπιστημίου, οι αντίξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία δεν στάθηκαν εμπόδιο στην προσπάθεια δύο νέων ανθρώπων να κατακτήσουν την κορυφή» δήλωσε ο Πρύτανης και επισήμανε «Οι φοιτητές μας, με τις κατακτήσεις τους, στέλνουν στην κοινωνία ένα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο μήνυμα: “φαίνεται πάντα αδύνατο μέχρι να γίνει”».





Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός και το έπαθλο



O Παγκόσμιος Διαγωνισμός, με τίτλο «DEIS Graduate Student Fellowship 2020», προκηρύχθηκε από την ΙΕΕΕ, με στόχο τη βράβευση των καλύτερων ερευνητικών εργασιών υποψηφίων διδακτόρων στα πεδία των ηλεκτρικών μονώσεων και της διηλεκτρικής συμπεριφοράς προηγμένων υλικών. Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Τα βραβεία είναι πέντε (5) στο σύνολο και ισάξια μεταξύ τους, ενώ τα συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 5000$ για το καθένα.



Αλέξιος Ιωαννίδης



Ο Υπ. Διδάκτορας Αλέξιος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα, το 1993. Έχει κερδίσει και πέρυσι το 4ο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό με ανθρωπιστικό χαρακτήρα (IEEE IAS CMD Humanitarian Contest) του φορέα IEEE Industry Applications Society, για την εργασία του, με τίτλο «Εφαρμογή του στοχαστικού μοντέλου σύλληψης του κεραυνού για την αντικεραυνική προστασία του Παρθενώνα».

Φέτος κέρδισε ένα από τα πέντε συνολικά ισάξια βραβεία, για την ερευνητική εργασία, με τίτλο «Προσομοίωση επιφανειακής διάσπασης στερεών διηλεκτρικών με τη χρήση fractal δομών». Αποτελέσματα της έρευνάς του είναι η ανάπτυξη μιας γενικευμένης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των ηλεκτρικών μονώσεων, καθώς και οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.



Ευάγγελος Στάικος



Ο Υπ. Διδάκτορας Ευάγγελος Στάικος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1994. Φέτος κέρδισε ένα από τα πέντε συνολικά ισάξια βραβεία, για την ερευνητική εργασία, με τίτλο «Μοντελοποίηση βαρίστορ οξειδίων του μετάλλου και προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού έναντι υπερτάσεων». Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι η μοντελοποίηση διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων που ενσωματώνουν ημιαγωγούς μεταβλητής αντίστασης. Για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμες πειραματικές δοκιμές και νέες τεχνικές προσομοίωσης. Η έρευνα θα δώσει τα υπολογιστικά εργαλεία και την επιστημονική βάση για την καθιέρωση βασικών κατευθυντήριων γραμμών στη βιομηχανία, με σκοπό την αποτελεσματική προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των σύγχρονων, έξυπνων ηλεκτρικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

