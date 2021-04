Οικονομία

ΔΝΤ - Ελλάδα: Πρωτογενές πλεόνασμα το 2022

Σε επίπεδα ρεκόρ το δημόσιο χρέος το 2020 σύμφωνα με το Ταμείο. Aργή η πορεία αποκλιμάκωσης.

Βαρύ κόστος για τον προϋπολογισμό έχει η πανδημία όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ. Η χώρα από τα πλεονάσματα του 2019 πέρασε σε μεγάλο έλλειμμα 9,9% το 2020 και θα συνεχίζει να παράγει ελλειμματικούς προϋπολογισμούς: 8,9% το 2021, 2,6% το 2022, 2% το 2023, 1,8% το 2024, 1,7% το 2025 και 1,5% έλλειμμα το 2026.

Κατά τις προβλέψεις του Ταμείου ωστόσο, το πρωτογενές αποτέλεσμα θα γυρίσει πάλι σε θετικό το 2022. Πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα 7%, για φέτος αναμένεται 6% και το 2022 θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα 0,3%. Εν συνεχεία και έως το 2025 αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1% και 1,5%.

Με αυτά τα δεδομένα βασανιστικά θα αποκλιμακωθεί το δημόσιο χρέος που υπολογίζεται ότι πέρυσι εκτινάχθηκε στο 213,1%. Φέτος αναμένεται να συρρικνωθεί στο 210,1% και το 2022 να περιοριστεί στο 200,5%. Εν συνεχεία διαμορφώνεται σε 193% του ΑΕΠ το 2023, 189,1% το 2024, 184,8% το 2025 και 179,6% το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή έκθεσή του το Ταμείο εκτίμησε ότι φέτος η Ελλάδα θα πετύχει ρυθμό ανάπτυξης 3,8% με εντυπωσιακό -δεδομένων των συνθηκών- φίνις της χρονιάς με ανάπτυξη 6,9% το τελευταίο τρίμηνο. Το 2022 θα είναι σαφώς καλύτερο, με ετήσια ανάπτυξη 5%, καλύπτοντας τις απώλειες του 2020 (-8,2%) αλλά σε βάθος χρόνου, το ΔΝΤ επιμένει στην πάγια εκτίμησή του ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι στη «γειτονιά» του 1% (προβλέπει 1,4% για το 2026).

Στο μέτωπο της ανεργίας, το Ταμείο για μία ακόμα φορά φαίνεται να έχει κάνει λάθος. Προέβλεπε πέρυσι τον Οκτώβριο έκρηξη της ανεργίας στο 19,9% το 2020, τώρα εκτιμά πως πέρυσι η ανεργία έκλεισε στο 16,4%. Για το 2021 προβλέπει οριακή επιδείνωση στο 16,6% αλλά το 2022 υποστηρίζει πως η ανεργία θα συρρικνωθεί στο 15,2%.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του ΔΝΤ, φέτος η ελληνική οικονομία θα ξεφύγει από τον αποπληθωρισμό (-1,3% πέρυσι), γράφοντας πληθωρισμό 0,2% (+0,8% το 2022) αλλά όχι και από το μεγάλο άνοιγμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο από 7,4% του ΑΕΠ πέρυσι θα περιοριστεί οριακά στο 6,6% του ΑΕΠ φέτος και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει ουσιαστικά ελλειμματικό έως και το 2026 (-3,5% του ΑΕΠ το 2022 και το 2026).

