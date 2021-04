Κοινωνία

Ανήλικος κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον λήστεψαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη στην Θεσσαλονίκη. Σοκάρουν τα όσα κατήγγειλε ο 17χρονος

Θύμα βιασμού από δύο συμπατριώτες του κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονος Πακιστανός στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος και σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, με πρόσχημα ότι θα του βρουν δουλειά οι δράστες τον οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στους Αμπελόκηπους, όπου τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις, ενώ του αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. Κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων εντόπισαν χθες το μεσημέρι τον έναν από τους δύο φερόμενους δράστες και τον συνέλαβαν.

Πρόκειται για 46χρονο σε βάρος του οποίου η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό και ληστεία και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή. Τα στοιχεία ταυτότητας του φερόμενου συνεργού του παραμένουν άγνωστα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη ηλικιωμένου με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Κυπαρισσία: έγκλημα για “φουσκωμένο” λογαριασμό

Έκρυβαν ναρκωτικά και όπλα μέσα σε καναπέ (βίντεο)