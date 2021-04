Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον απολογισμό των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας.



Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία με τον αριθμό των διασωληνωμένων να παραμένει σε υψηλά νούμερα, σύμφωνα και με τα στοιχεία που ανακοίνωση την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ.

Από το σύνολο των 3.445 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων εννέα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις έφθασαν το τελευταίο 24ωρο τις 1670, οι περισσότερες εκ των οποίων στον Κεντρικό Τομέα, όπου καταγράφηκαν 431 νέα κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν άλλοι 398 ασθενείς με Covid-19, ενώ διψήφιος παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Αχαΐα.

Ο δείκτης θετικότητας για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.96.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

