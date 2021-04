Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας – Κεραμέως για τον κορονοϊό και τα σχολεία

Η ενημέρωση από τους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας για την πανδημία, τα self test και το άνοιγμα των σχολείων.

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Στην ενημέρωση συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.