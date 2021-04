Πολιτική

Σχολεία - Κεραμέως: Ανοίγουν τα Λύκεια σε όλη την χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγουν τα Λύκεια στην χώρα. Τι ισχύει για τα self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά όλη η διαδικασία αν βγει θετικό το τεστ.

Τη συνέχιση της λειτουργίας των λυκείων δια ζώσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

«Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει», ανέφερε η κ. Νίκη Κεραμέως.

Επιπλέον, η υπουργός ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται αυτοδιαγωνιστικα τεστ κορονοϊού (self test) δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό λυκείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη.

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως:

"Ανακοινώνουμε σήμερα τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου.

Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:

η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

η χρήση αντισηπτικών,

οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,

τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επιπλέον, προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.

Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού προβλέπεται τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων.





Τα βήματα είναι τα εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.

Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το self-test είναι θετικό:

Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Ήδη έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων.

Προτεραιοποιήσαμε το άνοιγμα των Λυκείων για δύο βασικούς λόγους:

γιατί παραμένουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

γιατί όπως ξέρετε πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς μας σχετικά με την κάλυψη της ύλης δεδομένης της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Τον περασμένο μήνα εκδόθηκαν οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εντός της εβδομάδας εκδίδονται και νέες οδηγίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, το ΙΕΠ παρακολουθεί και ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσεως που συνδέονται με την πανδημία και την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας.

Συζητάμε συστηματικά με την Επιτροπή των Ειδικών και για τις λοιπές δομές εκπαίδευσης, και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να επαναλειτουργήσει η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτές.

Μοιραζόμαστε απολύτως μαζί σας την ανάγκη να βρεθούν τα παιδιά μας ξανά στις τάξεις, κατανοούμε την κόπωση από την πανδημία, και τα όρια της τηλεκπαίδευσης, η οποία – όσο χρήσιμη είναι – δεν μπορεί όμως παρά να είναι μία λύση ανάγκης.

Ανοίγουμε σταδιακά και με ασφάλεια τα σχολεία. Ευχαριστούμε θερμά τους ειδικούς μας για τις άοκνες προσπάθειες, την επιστημονική συμβουλή, τη διαρκή τους στήριξη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υγειονομικούς μας που δίνουν μέρα νύχτα αγώνα για όλους μας. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ και τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, τους γονείς τους και βεβαίως τους εκπαιδευτικούς μας, για την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλο αυτό το διάστημα, που ξεπέρασαν δυσκολίες και συνέβαλαν καθοριστικά προκειμένου να συνεχιστεί όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Το διάστημα αυτό, χάρη στις καταλυτικές προσπάθειες όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, συντελέστηκε ένα άλμα στον ψηφιακό κόσμο της εκπαίδευσης. Ερχόμαστε να χτίσουμε πάνω σε αυτό το άλμα ψηφιοποίησης, με 112 εκ. ευρώ, από τα πρώτα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα αξιοποιηθούν για να μπορέσουν 560.000 νέες και νέοι να ενισχύσουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, να χτίσουμε όλοι μαζί πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν το διάστημά αυτό και να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν στον εμπλουτισμό της δια ζώσης εκπαίδευσης με ψηφιακά εργαλεία που λαμβάνει χώρα τώρα. Στην πλατφόρμα digital-access.gov.gr θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την επιδότηση 200 ευρώ που δίνεται στις νέες και τους νέους μας για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Σε μόλις 2 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εγκριθεί πάνω από 85.000 αιτήσεις.

Κλείνω με την εξής σκέψη: παρά την κούραση, παρά την κόπωση που είναι απολύτως κατανοητή και τη βιώνουμε όλοι μας, όσο πιο πιστά τηρήσουμε για λίγο ακόμη τα μέτρα, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στην κανονικότητα, στο να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα την πανδημία."

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σε δήλωση του ο τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Φίλης, αναφέρει: «Τα Λύκεια ανοίγουν ξανά στις 12 Απριλίου, δέκα ημέρες πριν κλείσουν ξανά για τις διακοπές του Πάσχα. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης, αφού δεν κατάφερε να κάμψει την επιμονή της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και να προχωρήσει στο άνοιγμα των σχολείων όλων των βαθμίδων. Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ακόμα και για τα Λύκεια υπήρξε ισχυρή διαφωνία μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του καθηγητή Τσιόδρα.

Ας αναλογιστούμε:

Ωφέλιμος χρόνος μαθημάτων 10 ημέρες

Η χώρα να ζει μια ανείπωτη τραγωδία, σε συνθήκες πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, με ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνώσεων και με περισσότερους από 70 θανάτους καθημερινά

Με τον ιό και το τρίτο κύμα της πανδημίας εκτός ελέγχου

Με την μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να παραμένει ανεμβολίαστη

Με τα σχολεία να αποτελούν -αποδεδειγμένα- εστίες μετάδοσης

Με την κυβέρνηση να επιμένει στα υπερπλήρη τμήματα των 25, 26 και 27 παιδιών

Με τα self-tests που φτάνουν στα φαρμακεία να είναι αμφίβολο αν μπορούν να διενεργηθούν χωρίς τη βοήθεια υγειονομικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση να μη μπορούν να παράσχουν αξιόπιστα αποτελέσματα

Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να προετοιμάσει το υγειονομικά ασφαλές των σχολείων, μετά το Πάσχα και σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υποβάλλει τις προτάσεις του επισημαίνοντας πως τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με σοβαρό σχέδιο και με τη μέγιστη δυνατή υγειονομική ασφάλεια. Κάτι που η κυβέρνηση δεν εγγυάται. Αντίθετα, θυσιάζει για μια ακόμη φορά την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών στο βωμό μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και προς καλλιέργεια εφήμερων εντυπώσεων. Μια κυβερνητική απόφαση αναμένουν οι μαθητές του Λυκείου και ειδικά οι υποψήφιοι της Γ' τάξης: ότι δεν θα εφαρμοστεί -τουλάχιστον φέτος- η Τράπεζα Θεμάτων, όπως και το νέο σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αφήνει εκτός Πανεπιστημίων τουλάχιστον 24.000 υποψηφίους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε ζητήσει με επιστολή μας, να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων ώστε να συζητηθούν τα αναγκαία μέτρα. Δεν έχουμε ακόμη πάρει απάντηση. Επιμένουμε και προτείνουμε επίσης τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ), εκπροσώπων των γονέων και μελών της Συνόδου Πρυτάνεων»

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Μετά από 5 μήνες κλειστών σχολείων, η κυβέρνηση ανακοινώνει το άνοιγμα μόνο των λυκείων κι αυτό με ατομική ευθύνη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το νέο επεισόδιο στο σήριαλ “σχολεία και πανδημία” έχει τίλο: self-test. Αντί η κυβέρνηση να δώσει χρήματα για την ασφαλή επανέναρξη των σχολείων, για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα μορφωτικά κενά, οι πραγματικές παιδαγωγικές και ψυχικές ανάγκες των μαθητών, για το μόνο που προβληματίζεται είναι η ανάκαμψη των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα του τουρισμού, γι’ αυτό άλλωστε και τις χρηματοδοτεί.

Το Υπουργείο Παιδείας να ακούσει έστω την τελευταία στιγμή τα δίκαια και λογικά αιτήματα του εκπαιδευτικού κόσμου. Για:

Άμεσα επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλα τα σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ.

Προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών στον εμβολιασμό, υλοποίηση του σχεδίου από σήμερα.

Μέτρα για την αραίωση των μαθητών ανά τάξη.

Άμεσα μέτρα ενίσχυσης των μαθητών για τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί.

Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και του νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να μη γίνουν προαγωγικές εξετάσεις σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Κάθε καθυστέρηση από το ασφαλές άνοιγμα όλων των σχολείων και για όλους τους μαθητές είναι ένα εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έγκλημα!»

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 3445 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Προφυλακίστηκε ο παππούς που κατηγορείται για βιασμό της εγγονής του

Ενόργανη: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες για βασανιστήρια