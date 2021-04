Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας: η Ελλάδα σπάει το φράγμα των 2.000.000 εμβολιασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Τρίτη η χώρα έσπασε κάθε ρεκόρ όχι μόνο στους εμβολιασμούς, αλλά και στα τεστ. Το μήνυμα του υπουργού για την τελική νίκη.

Σχεδόν 15 μήνες μετά την επίθεση του κορονοϊού και παρά τις οδυνηρές απώλειες συνεχίζουμε τον αγώνα ως την τελική νίκη, που διαφαίνεται στον ορίζοντα, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Υπουργείο Υγείας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δίνει επάξια μια διπλή μάχη: μέσα στις δομές για την ασφάλεια των ασθενών και εκτός των δομών, για τον εμβολιασμό των πολιτών. Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι την Τρίτη έγινε ρεκόρ τεστ, τα οποία ξεπέρασαν τις 75.000, όταν τον Μάρτη του 2020 γίνονταν 800 τεστ.

Παράλληλα ρεκόρ σημειώθηκε χθες και στους εμβολιασμούς, οι οποίοι άγγιξαν τις 60.000. Συνολικά, σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν πραγματοποιηθεί 1.983.180 εμβολιασμοί στη χώρα, ενώ την Πέμπτη αναμένετα να σπάσει το φράγμα των 2.000.000 εμβολιασμών στη χώρα.

“Όλα αυτά τα λέω γιατί παρά τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε, αισιοδοξούμε ότι σύντομα σημαντικά κομμάτια των συμπολιτών μας θα έχουν εμβολιαστεί, όπως οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες” δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Αναφερόμενος στα επιδημιολογικά στοιχεία που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ είπε ότι η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ανησυχεί, καθώς τα κρούσματα Covid-19 παρουσιάζουν αύξηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Κεραμέως: Ανοίγουν τα Λύκεια σε όλη την χώρα

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

EMA για εμβόλιο AstraZeneca: Πιθανή αλλά σπάνια παρενέργεια η θρόμβωση