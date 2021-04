Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: Τι διαφορά έχουν τα self test από τα rapid test

Στα ράφια των φαρμακείων τα self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ξεκινά την Πέμπτη η διανομή των self test από τα φαρμακεία σε μαθητές 16-18 ετών και σε εκπαιδευτικούς ενόψει του ανοίγματος των Λυκείων τη Δευτέρα 12 Απριλίου.

Τα τεστ ήδη βρίσκονται στα ράφια των φαρμακείων. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης ανέφερε στην ενημέρωση για τον κορονοϊό ότι έχουν παραληφθεί 2 εκατομμύρια self test μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουν παραληφθεί άλλα επτά εκατομμύρια.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας τόνισε ότι ένα στα 3 άτομα με κορονοϊό είναι ασυμπτωματικό.

Το self test που είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία είναι αποκλειστικά ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης. Ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των ταχέων τεστ και έχει κατεπείγουσα έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ως αυτοδιαγνωστικό.

Η βασική του διαφορά είναι ότι είναι ρινικό και η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία, καθώς δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Η έγκριση, διάθεση και χρήση των self test έχει υιοθετηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς (σε Γερμανία, Τσεχία, Πορτογαλία και αλλού).

Σε ατομικές συσκευασίες οι επόμενες παραλαβές self test

Σχετικά με τον σάλο που έχει δημιουργηθεί με τα πρώτα self test, που έφτασαν σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων, ο κ. Κοντοζαμάνης επισήμανε ότι οι επόμενες παραλαβές θα είναι σε ατομικές συσκευασίες.

Οι ανήλικοι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν self test μόνοι με επίβλεψη από τους γονείς τους. Για τα παιδιά κάτω από 12 ετών, το self test πρέπει να διενεργείται από τους γονείς.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας συμβούλεψε τα self test να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα με προσοχή.

Διευκρίνισε -τι άνοιξε η πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Ωστόσο, η φόρμα υποβολής αποτελέσματος θα είναι διαθέσιμη από την Κυριακή, 24 ώρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.

«Αν κάποιος έχει κάνει μοριακό τεστ 24-48 ώρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, δεν χρειάζεται να κάνει self test», πρόσθεσεο κ. Κοντοζαμάνης.

