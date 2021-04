Υγεία - Περιβάλλον

Self test: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγίες για το τεστ (βίντεο)

Οδηγίες προς τους πολίτες για τη χρήση των self tests, την δήλωση αποτελέσματος και την την σχολική κάρτα.

Άνοιξε η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για την χορήγηση των self-tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19.

H πλατφόρμα περιλαμβάνει οδηγίες προς τους Πολίτες για τη χρήση των self tests, πληροφορίες για τη δήλωση αποτελέσματος των self-test για COVID-19, τη σχολική κάρτα.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση «η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας.

Περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του νέου κορονοϊού SARS - CoV -2, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες γύρω από την πανδημία, οι τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του ιού συνδράμουν στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Κάνοντας τεστ στο σπίτι μια φορά την εβδομάδα βοηθάμε σημαντικά στο να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

Μέσω της διαδικασίας του αυτοελέγχου με οικιακό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ο πολίτης προστατεύει ταυτόχρονα την υγεία του αλλά και τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας ανιχνεύοντας ασυμπτωματικούς φορείς του ιού SARS - CoV -2 εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Εφόσον υποβληθήκατε σε οικιακό τεστ και βρεθήκατε θετικοί στον νέο κορωνοϊό, μπορείτε να υποβληθείτε σε νέο τεστ προς επιβεβαίωση του πρώτου. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε ιδιωτικά ή δημόσια εντός των επόμενων 24 ωρών»

Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19

Εάν είστε εκπαιδευτικός (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), ή δεν ανήκετε σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες, μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό αποτέλεσμα self-test ή αρνητικό αποτελέσμα test (self-test, rapid, PCR):

Η υπηρεσία της δήλωσης των self-test θα είναι διαθέσιμη την Κυριακή 11 Απριλίου.

Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους

Εάν είστε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ιδίως σε κλάδο λιανεμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης, επισιτισμού, ή των μεταφορών μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό αποτέλεσμα self-test ή αρνητικό αποτελέσμα test (self-test, rapid, PCR):

Η υπηρεσία της δήλωσης των self-test θα είναι διαθέσιμη την Κυριακή 11 Απριλίου.

Σχολική κάρτα για COVID-19

Εάν είστε γονέας/κηδεμόνας μαθητή Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ενήλικος μαθητής Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), μπορείτε εδώ να δηλώσετε θετικό αποτέλεσμα self-test ή αρνητικό αποτελέσμα test (self-test, rapid, PCR):

Η υπηρεσία της δήλωσης των self-test θα είναι διαθέσιμη την Κυριακή 11 Απριλίου.

Αν το αποτέλεσμα του self-test σας είναι θετικό και επιθυμείτε να προβείτε σε δεύτερο δωρεάν τεστ σε κάποια δημόσια δομή για επιβεβαίωση, πατήστε εδώ.

