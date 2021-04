Κοινωνία

Σπείρα διακινούσε επικίνδυνα αναβολικά (εικόνες)

Σπείρα με... "πλοκάμια" σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Σπείρα που διακινούσε σε Ελλάδα και εξωτερικό μεγάλες ποσότητες αναβολικών ουσιών, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν χθες, Τρίτη, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για όπλα.

Ως προς την επικινδυνότητα των σκευασμάτων για τη δημόσια υγεία, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, οι δράστες χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, ουσία η οποία έχει απαγορευθεί παγκοσμίως εδώ και χρόνια, λόγω σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2020 και δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, εμπορία και διακίνηση σκευασμάτων με παράνομες αναβολικές ουσίες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών.

Σημειώνεται, ότι οι δράστες νομιμοποιούσαν τα έσοδά τους μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών. Όσον αφορά την διακίνηση των αναβολικών, γινόταν με αυτοκίνητο ή με δέματα, ενώ χρησιμοποιούσαν πλαστές συσκευασίες με στοιχεία νόμιμων φαρμακοβιομηχανιών καθώς και πλαστές ταινίες γνησιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Σε αστυνομικές έρευνες που έγιναν σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

128.048 αμπούλες και δισκία αναβολικών σκευασμάτων και άλλων απαγορευμένων σκευασμάτων,

46 κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών,

3 χειροβομβίδες και χειροβομβίδα κρότου – λάμψης,

υποπολυβόλο και γεμιστήρα με 20 φυσίγγια,

πιστόλι, 480 φυσίγγια και 3 γεμιστήρες,

σιδερογροθιά, 3 μαχαίρια, αλεξίσφαιρο γιλέκο,

950 ευρώ και 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και 7 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

πλήθος εγγράφων, χειρόγραφων σημειώσεων και σφραγίδων εταιρειών,

καθώς και 5,6 γραμμάρια κάνναβη.