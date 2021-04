Κοινωνία

“Εξαφανίζουν” ηλικιωμένους για να αρπάξουν την περιουσία τους

Νέα περίπτωση σκηνοθετημένης εξαφάνισης ηλικιωμένης από συγγενείς της, με στόχο την περιουσία της, παρουσίασε ο ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η 94χρονη γυναίκα με άνοια είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στους Αμπελοκήπους στις 3 του περασμένου Μαρτίου. Στις 22 Μαρτίου η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, που την αναζητούσε κάνει δήλωση εξαφάνισης στις αρχές και ενεργοποιεί τον κοινωνικό συναγερμό του Σίλβερ Αλέρτ.



Λίγα 24ωρα αργότερα τα νέα που φτάνουν σοκάρουν την οικογένεια. Ο ίδιος ο γιος της ηλικιωμένης φέρεται να την έβαλε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή του Χαλανδρίου, αποκρύπτοντάς το από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς - όπως τον κατηγορεί σήμερα η αδελφή του - ο σκοπός του ήταν να αποσπάσει τα περιουσιακά της στοιχεία!



Η μονάδα φροντίδας δεν μπορούσε να γνωρίζει το σχέδιο αρπαγής και εξαφάνισης της ηλικιωμένης, αφού σύφμωνα με τους κανονισμούς η τοποθέτησή της έγινε από συγγενή πρώτου βαθμού

"Η μονάδα φροντίδας η συγκεκριμένη δεν είναι δυνατόν να κάνει έρευνα μεταξύ των συγγενών. Εμείς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στο παιδί που παρουσιάζεται ως φυσικό τέκνο να μην πάρει το γονιό του!", σημειώνει ο Στέλιος Προσαλίκας , πρ Πανελλ. Ομοσπονδίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων



Συγγενής ηλικιωμένου ζευγαριού που επίσης εγκαταλείφτηκε από τον γιό τους σε μονάδα φροντίδας για να έχει πρόσβαση όπως καταγγέλλεται - στα περιουσιακά τους στοιχεία, μίλησε στον ΑΝΤ1: "Απώτερος σκοπός του ήταν να αποκτήσει πρόσβαση πλέον στα περιουσιακά στοιχεία των γονιών μας + 6.20 Έγιναν όλα με απόλυτη μυστικότητα και με προσπάθεια παραπλάνησής μου για να μην μπορώ να τους βρω. Ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία που θα μπορούσε κάποιος να δώσει στους γονείς του".

"Υπάρχει κενό νόμου και παρουσιάζονται κάποια τέτοια περιστατικά στην 5ετία κάθε μονάδα φροντίδας να έχει και μια τέτοια ιστορία όπου τα αδελφια θα βρίκσονται σε διαμάχη", υπογραμμίζει ο κ. Προσαλίκας.

