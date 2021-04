Τοπικά Νέα

Σύζυγος μητέρας με κορονοϊό: Ξύπνησε στη ΜΕΘ και δεν γνώριζε ότι γέννησε (βίντεο)

Συγκινεί η ιστορία της γυναίκας που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ ήταν διασωληνωμένη με κορονοϊό! Ο σύζυγός της μίλησε στον ΑΝΤ1.

Απομονωμένη από συγγενείς και φίλους, σε ένα κρεβάτι εντατικής στο Αττικόν νοσοκομείο στην αγκαλιά όμως των γιατρών και των νοσηλευτών, μια γυναίκα με κορονοϊό γέννησε πρόωρα, ενώ ήταν διασωληνωμένη, εμπνέοντας ελπίδα για το μέλλον.



«Υπήρξε μια επιπλοκή στις τρεις ημέρες και το σώμα μπήκε σε φάση τοκετού από μόνο του. Δηλαδή η σύζυγός όταν ξύπνησε στην εντατική δεν γνώριζε ότι έχει γίνει μητέρα. Η Παναγία ήταν μαζί μας αυτή την φορά», δήλωσε συγκινημένος στον ΑΝΤ1 ο σύζυγός της.

Η Δήμητρα δεν αντίκρυσε τον γιό της αμέσως μόλις ήρθε στον κόσμο. Τον είδε όμως αργότερα μέσω βιντεοκλήσης και πήρε ζωή από την ζωή του.

«Οταν το είδε πήρε τα πάνω της, πήρε κουράγιο και κατάφερε μετά από λίγες μέρες και εξήλθε της εντατικής», ανέφερε ο σύζυγός της.

«Ζήσαμε και την μεγάλη αγωνία που είχε ο σύζυγος της της που έλεγε σώστε την γυναίκα μου και θα δούμε τι θα γίνει με το μωρό», όπως είπε η Σοφία Καλανταρίδου διευθύντρια της Γ' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο «Αττικόν».

Η γυναίκα στις 28 εβδομάδες κύησης παρουσίασε βαριά δύσπνοια και πυρετό και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση της. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεύτερη φορά διεθνώς, οι γιατροί αποφάσισαν την συνέχιση της εγκυμοσύνης λόγω της προωρότητας. Ένα αντίστοιχο περιστατικό έχει αναφερθεί στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Το αγοράκι δεν έχει νοσήσει από κορονοιό και μέρα την μέρα αναρρώνει, ενώ η μητέρα βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από 20 ημέρες και συνεχίζει τη νοσηλεία της σε πτέρυγα COVID άλλου νοσοκομείου.

