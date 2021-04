Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: θα κάνω και τη δεύτερη δόση του AstraZeneca (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE για το εμβόλιο της AstraZeneca, το άνοιγμα των σχολείων και του λιανεμπορίου.

Για πολύ μικρό κίνδυνο, από το εμβόλιο της AstraZeneca, έκανε λόγο ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

“Το ρίσκο είναι πολύ μικρό και δεν υπάρχει συσχέτιση με συγκεκριμένες ηλικίες” σχολίασε, τονίζοντας ότι θα κάνει και το δεύτερο εμβόλιο της εταιρίας, καθώς είναι ήδη εμβολιασμένος με την πρώτη δόση της AstraZeneca.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στις χώρες που έχουν απαγορεύσει τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου στους κάτω των 55 ετών, στις χώρες που το απαγόρευσαν στις ηλικίες κάτω 60 και στις υπόλοιπες κατηγορίες χωρών, που όπως είπε δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο με τις οδηγίες τους. “Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ όλων” εκτίμησε.

Παράλληλα, ο Ηλίας Μόσιαλος συμβούλευσε όσους πρόκειται να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca να μην παίρνουν από μόνοι τους αντιπηκτικά πριν και μετά το εμβόλιο. “Μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα” προειδοποίησε.

Τέλος, όσον αφορά στο λιανεμπόριο με click away, δήλωσε ότι δεν επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο, ενώ για το άνοιγμα των σχολείων απάντησε ότι θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις μετά το άνοιγμα και αναλόγως των δεδομένων ίσως αναθεωρηθούν κάποια πράγματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στη Μακρινίτσα: σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Self test: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγίες για το τεστ (βίντεο)

Σπείρα διακινούσε επικίνδυνα αναβολικά (εικόνες)