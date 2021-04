Κοινωνία

Η Εκκλησία ζητά λειτουργία των ναών το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτούς τους Ναούς τη Μεγάλη Εβδομάδα θέλει η Εκκλησία και καλεί την Πολιτεία σε διάλογο προς αυτή τη κατεύθυνση. ​

Να μην επαναληφθεί το περσινό Πάσχα και να ανοίξουν οι Ναοί και οι Μονές την Μεγάλη Εβδομάδα ζητούν οι Ιεράρχες.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, συζήτησε το θέμα κατά τη διήμερη συνεδρίαση της υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου- μέσω τηλεδιάσκεψης- και δήλωσε με σαφήνεια την πρόθεση να μην τελεστούν οι Ακολουθίες κεκλεισμένων των θυρών.

Να ανοίξουν λοιπόν οι ναοί με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα ζητά η Εκκλησία και καλεί την Πολιτεία να συνεργαστεί για την εξεύρεσή της καλύτερη δυνατής λύσης.

Το θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί σε νέα Σύνοδο την εβδομάδα πριν την Κυριακή των Βαίων.

Ειδήσεις σήμερα

Μακρινίτσα: Σπαραγμός στην κηδεία των δύο αδερφών (βίντεο)

Πέθανε ο Λευτέρης Μυτιληναίος (βίντεο)

Ελληνική αποστολή πάει να “κατακτήσει” το Έβερεστ (εικόνες)