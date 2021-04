Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: με “αστερίσκους” o απόηχος των επισκέψεων σε Τουρκία και Λιβύη (βίντεο)

Ο αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1 μίλησε για την επίσκεψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα και την αντίστοιχη του Κ. Μητσοτάκη στη Λιβύη.

Ο αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο για τις δύο σημαντικές επισκέψεις, αυτή των Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα και την αντίστοιχη του Έλληνα πρωθυπουργού στη Λιβύη.

Σύμφωνα με τον κ. Φίλη, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τη χθεσινή μέρα είναι ο θετικός απόηχος με “αστερίσκους”. Όπως είπε, η σκληρή στάση που υιοθετεί η ΕΕ για ζητήματα Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας συμβαδίζει με τις ΗΠΑ. “Αυτό βάζει δύσκολα στον Ερντογάν” τόνισε.

Επίσης, όπως είπε, φάνηκε χθες ότι τα ευρωπαϊκά “δώρα” προς την Τουρκία, όπως η Τελωνειακή Ένωση και το προσφυγικό, θα ανοίξουν μόνο εφόσον αυτή απέχει από παράνομες και μονομερείς ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ως προς την επίσκεψη στη Λιβύη, ο κ. Φίλης τόνισε ότι επειδή χωρίς το τουρκο-λιβυκό σύμφωνο η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι “κενό γράμμα”, η Άγκυρα θα κάνει τα πάντα να τη διατηρήσει στη “ζωή”.

Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες: ομαλοποίηση σχέσεων, “πάγωμα” τουρκολιβυκού συμφώνου, προσφυγή στη Χάγη.

