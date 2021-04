Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: Άφησαν “ανοιχτούς λογαριασμούς”

Στη ρεβάνς, στο “Γ. Καραϊσκάκης”, θα λύσουν τις... διαφορές τους Πειραιώτες και Γιαννιώτες.

Όπως συνέβη και στα δύο ματς του πρωταθλήματος, ο ΠΑΣ Γιάννινα έβαλε «δύσκολα» στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στους «Ζωσιμάδες», πήρε το προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Εραμούσπε, όμως το εξαιρετικό γκολ του Χασάν στο 73’ με γυριστό, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 -σε ένα άκρως «χορταστικό» ματς- κι έδωσε μικρό προβάδισμα στους Πειραιώτες ενόψει της ρεβάνς του «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη τελική του στο παιχνίδι στο 8ο λεπτό, όταν από κοντινή πάσα του Μπρούμα στον Καμαρά, ο Αφρικανός μέσος των «ερυθρόλευκων» δοκίμασε να πλασάρει τεχνικά τον Λοντίγκιν, αλλά η προσπάθειά του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 11’ από «γέμισμα» του Φορτούνη, η μπάλα κόντραρε στον Ντομίνγκεθ και κατέληξε στον Χασάν, ο οποίος από το ύψος της μικρής περιοχής πλάσαρε πάνω στον Λοντίγκιν που απέκρουσε ενστικτωδώς κι εν συνεχεία μπλόκαρε τη μπάλα.

Στο 16’ ο ΠΑΣ πλησίασε για πρώτη φορά απειλητικά την εστία του Ολυμπιακού με τον Μιλιντσεάνου, όμως ο Σα μπλόκαρε το σουτ του Ρουμάνου επιθετικού, έχοντας πολύ καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας. Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε πολύ, με τους παίκτες και των δύο ομάδων να υποπίπτουν σε πολλά λάθη, έχοντας «θέμα» στην ανάπτυξή τους (και) λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου.

Στο 42’ ο Φορτούνης αποφάσισε να πάει σε ατομικό προσπάθεια ξεκινώντας έξω απ’ την περιοχή, όμως ο Σάλιακας έβαλε δυνατή κόντρα, με τη μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά και να φεύγει λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, από σέντρα του Πίρσμαν και σουτ του Φάμπρι Κάστρο, ο Μπα σταμάτησε την πορεία της μπάλας. Ο Λετονός διαιτητής Αντρίς Τρεϊμάνις, αφού ήλεγξε τη φάση στο μόνιτορ (on field review) έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Εραμούσπε ανέλαβε την εκτέλεση στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία των δικτύων του Σα -έμεινε στο κέντρο της εστίας του- κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε αλλαγή στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και στη θέση του πέρασε τον Χοσέ Χολέμπας, ενώ άλλαξε και το δεξιό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού (Ανδρούτσος αντί Λαλά), ψάχνοντας μεγαλύτερη «ενέργεια» στη δεξιά πλευρά.

Από εκείνη την πτέρυγα ξεκίνησε και η πρώτη τελική των «ερυθρόλευκων», όταν από σέντρα του Ανδρούτσου, η μπάλα κατέληξε μετά από κόντρες στον Μπρούμα, όμως το πλασέ του δεν ανησύχησε τον Λοντίγκιν που μπλόκαρε.

Στο 56’ ο ΠΑΣ έχασε σπουδαία ευκαιρία για να σημειώσει δεύτερο τέρμα, όταν από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ελευθεριάδη, ο Μιλιντσεάνου απέφυγε τον Σεμέδο και πλάσαρε τον Σα, όμως ο Πορτογάλος γκολκίπερ έδιωξε με το πόδι.

Δύο λεπτά αργότερα (58’) από ωραία σέντρα του Φορτούνη, ο Χασάν έπιασε γυριστή κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 61’ ο Μαρτίνς άλλαξε το σχηματισμό του Ολυμπιακού από 3-4-3, σε 4-2-3-1, μετά την είσοδο του Μασούρα στη θέση του Ρέαμπτσιουκ.

Στο 63’ ο Μπρούμα βρέθηκε εντός της περιοχής, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν δυνατό, ενώ στο 65’ από χαμηλό γύρισμα του Σάλιακα, ο Μιλιντσεάνου έκανε κοντινή προβολή, όμως ο Σα αντέδρασε ξανά σωτήρια για τον Ολυμπιακό.

Στο τελευταίο 20λεπτο, ο προπονητής του Ολυμπιακού άλλαξε για τρίτη φορά διάταξη (καθαρό 4-4-2) μετά την είσοδο και του Ελ Αραμπί στον αγωνιστικό χώρο, υπερφορτώνοντας την επίθεσή του και η επιλογή του στο 73’. Μετά από συνεχόμενα «γεμίσματα» προς την περιοχή του Λοντίγκιν, ο Φορτούνης έβγαλε σέντρα προς τον Αχμέντ Χασάν, ο οποίος έπιασε ένα εντυπωσιακό γυριστό, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι επιθετικοί και στο 78’ έφτασαν κοντά στην ανατροπή, όταν από κάθετη πάσα του Μασούρα, ο Ελ Αραμπί έκανε πλασέ στην κίνηση, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε με τα πόδια, ενώ στο 81’ το πλασέ του Καρτάλη πέρασε λίγο άουτ στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Ντομίνγκεθ, Κάστρο, Παμλίδης (87’ Μπρένερ), Καρτάλης (90'+3' Λιάσος), Ελευθεριάδης (81’ Πανουργιάς), Μιλιτσεάνου (81’ Κάργας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Μπα, Παπασταθόπουλος (46’ Χολέμπας), Λαλά (46’ Ανδρούτσος), Καμαρά (69’ Εμβιλά), Μπουχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ (61’ Μασούρας), Φορτούνης, Μπρούμα (69’ Ελ Αραμπί), Χασάν.