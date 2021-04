Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας σε συνθήκες πανδημίας

Στον ΑΝΤ1 μίλησαν υγειονομικοί, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και διεκδικούν αύξηση των κονδυλίων για την υγεία.

Με υγειονομικούς να xάνουν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή άμυνας κατά του covid, οι γιατροί ζητούν όπλα για να πολεμήσουν.

"Η εφημερία είναι τραγική- 16 ώρες όρθιοι", ξεσπά ο Φωτης Βουλγαρίδης, ειδικευόμενος γιατρός. "Αγώνας δρόμου από εφημερία σε εφημερία να βρουν κρεβάτι οι ασθενείς. Σήμερα χάσαμε ασθενή που ηταν 5 μέρες διασωληνωμένος σε απλό θάλαμο", προσθέτει η Δήμητρα Σταματέλου, παθολόγος σε κλινική covid

Στην Παγκόσμια Ημέρα Υγείας αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας βρίσκει τη χώρα μας να επενδύει στην Υγεία.



Το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» προβλέπει την ενίσχυση, τη βελτίωση και τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, των Νοσοκομείων, της Πρόληψης και της Ψηφιακής Υγείας, με επιπλέον πόρους άνω τoυ €1,5 δισ. pic.twitter.com/kGRN0QksxX — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 7, 2021

Κριτική ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας: "Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Η ραγδαία κυβερνητική φθορά του τελευταίου μήνα μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις".

"Όχι υποκριτικά χειροκροτήματα και μπράβο, αλλά προσλήψεις", τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Στον Ευαγγελισμό όπου πήγε κατά τη διάρκεια της εφημερίας του ο Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε απο έναν οδηγό ταξί που έκλεισε τον δρόμο να φύγει γρήγορα για να περάσει ένα ασθενοφόρο.

Το πρωί παρουσία της προεδρου της Δημοκρατίας εγκαινιάστηκε η νεα πτέρυγα του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, που αποτελεί δωρεά του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, στο πλαίσιο του επετειακού έτους "Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020".

"Είναι μια ακόμη χειρονομία κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιστικής ευαισθησίας, απτό παράδειγμα αλληλεγγύης και ευαγούς δράσης", υπογράμμισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

"Είναι καιροί για συλλογική ευθύνη. Μονόδρομος και χρέος μας η προσφορά", δήλωσε, απο την πλευρά της, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πρόεδρος του Σωματείου «Ελπίδα».

