Φοιτήτρια βρέθηκε με μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά

Η κοπέλα εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος, στη μέση του δρόμου, έχοντας ακόμα καρφωμένο το μαχαίρι στην κοιλιά της.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση με μια φοιτήτρια, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη στο δρόμο, μέσα σε λίμνη αίματος.

Η κοπέλα εντοπίστηκε από περαστικούς χωρίς να έχει τις αισθήσεις και με το μαχαίρι να βρίσκεται ακόμα καρφωμένο στην κοιλιακή χώρα.

Η φοιτήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τμήμα αναζωογόνησης του Νοσοκομείου Ρόδου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και εκείνο του αυτοτραυματισμού.

Πηγή: Rodosreport.gr

