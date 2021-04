Πολιτική

“Παράθυρο” Μητσοτάκη για υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις μετακινήσεις ενόψει Πάσχα, την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και για τις... εκλογές.

Προσωπική έκκληση προς τους ηλικιωμένους που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να το κάνουν άμεσα, απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καλώ τους ηλικιωμένους, τους παρακαλώ: να πάτε να εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατόν, είναι ασπίδα προστασίας τα εμβόλια, υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και διαθέσιμα ραντεβού, είναι στοιχειώδης κίνηση αυτοπροστασίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του STAR. .

Μάλιστα, αποκάλυψε για πρώτη φορά πως η κυβέρνηση εξετάζει σε ουδέτερο χρόνο, όπως είπε, την πιθανότητα να καταστήσει τον εμβολιασμό των υγειονομικών υποχρεωτικό. «Δεν επιθυμώ τώρα να δημιουργήσω εστίες αντιπαράθεσης, θα το δούμε σε ουδέτερο χρόνο, από τον Σεπτέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί θα μας πουν για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα

Στην εκτίμηση πως η εστίαση θα επαναλειτουργήσει μετά το Πάσχα, προέβη ο πρωθυπουργός και που παρέπεμψε στη γνώμη των ειδικών για το κατά πόσον θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα. «Οι ειδικοί θα μας το πουν αυτό, όλοι ευχόμαστε να πάμε στα χωριά μας το Πάσχα, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτό» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς, δε, για το εάν πιστεύει πως η επιτροπή των ειδικών έκανε τον κύκλο της, απήντησε αρνητικά διευκρινίζοντας όμως: «Θα ήθελα τους τελευταίους δύο μήνες το μήνυμα μας να είναι πιο καθαρό. Αναφορικά με αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις κυβερνητικών στελεχών την ευθύνη την έχω εγώ, αλλά σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των επιστημόνων αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Οι αντίθετες γνώμες δημιουργούν την αίσθηση πολυφωνίας, αλλά δεν υπάρχει η απόλυτη αλήθεια. Πιστεύω ότι όλοι οι επιστήμονες θα πρέπει να υπερασπίζονται τις αποφάσεις της Επιτροπής και όχι να μεταφέρουν τις προσωπικές τους απόψεις».

Δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης το 2022

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης ούτε το 2022, υπενθυμίζοντας πως τη συγκεκριμένη δέσμευση περιελάμβανε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Έχω αποφασίσει να εξαντλήσω την 4ετία

Ο Πρωθυπουργός διέψευσε με τον πλέον απόλυτο τρόπο, ακόμη μία φορά, σενάρια περί πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο. «Σας λέω κατηγορηματικά όχι» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. «Έχω αποφασίσει να εξαντλήσω την 4ετία, θέλω να κριθώ στο τέλος της 4ετίας, όχι μόνο για τις κρίσεις που διαχωριστήκαμε τους τελευταίους μήνες, αλλά και για τη δυνατότητα να ξαναβάλουμε τη χώρα στον δρόμο της δυναμικής ανάκαμψης. Στο τέλος της 4ετίας θέλω οι πολίτες να κρίνουν εάν προτιμούν την 4ετία Μητσοτάκη ή την προηγούμενη του κ. Τσίπρα» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πετύχαμε να καταστεί μια ελληνοτουρκική διαφορά αντικείμενο των ευρωτουρκικών σχέσεων

«Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε να καταστήσει μία ελληνοτουρκική διαφορά αντικείμενο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μιλά για σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση με την Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία μπορεί να αξιοποιήσει τη θετική ατζέντα των ευρωτουρκικών σχέσεων όσο δεν παράγει ένταση κατά της Ελλάδος και της Κύπρου στη Μεσόγειο», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως η Τουρκία δεν θα μπει στον πειρασμό να εξαγάγει στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο την εσωτερική κρίση, που αντιμετωπίζει και τόνισε πως αναμένει από τη γειτονική χώρα να συμμορφωθεί πλήρως με την κοινή δήλωση της ΕΕ και να δέχεται επιστροφές από τα ελληνικά νησιά.

Σε ό,τι αφορά στο πρόσφατο ταξίδι του στη Λιβύη, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «κατέστησα απολύτως σαφές πως το τουρκολιβυικό μνημόνιο είναι παράνομο, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Όπως τόνισε, δε, υπενθύμισε στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας ότι την ίδια θέση έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκτίμησε, πως είναι ιδιαίτερα θετικό πως η ηγεσία της γειτονικής χώρας επέδειξε τη διάθεση να εκκινήσει απευθείας διαπραγμάτευση με την Ελλάδα για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών.

