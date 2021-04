Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test την Πέμπτη

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Αναλυτικά τα σημεία σε όλη τη χώρα.

Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου θα διενεργούν την Πέμπτη 8 Απριλίου κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνολικά 109 σημεία ανά την επικράτεια, από τις 10.00 έως τις 15.00.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 8 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία, διενεργώντας rapid tests:

Σύνταγμα, Ερμού 1 (πεζόδρομος) Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) Δ. Πειραιά, Καμίνια, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι Δ. Μοσχάτο-Ταύρου, Πλατεία Ηρώων (απέναντι από το Δημαρχείο) Δ. Ταύρος-Μοσχάτο, Πλατειά Αττάλειας (οδός Επταλόφου) Δ. Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας (μπροστά από το Δημαρχείο) Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο) Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον Νότια Πύλη ΔΕΘ (09:00-19:00) Δήμος Καλαμαριάς, Κομνηνών Καλαμαριά Drive through στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, Πανόραμα, Ηπείρου 13 Δήμος Θέρμης, Πλαγιάρι Δήμος Αμπελοκήπων, Μενεμένη Δήμος Βόλβης, Κεντρική Πλατεία Νέα Μάδυτος Κοινότητα Νεοχωρίου, Αιτωλοακαρνανία Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος Πλατεία Μεσολογγίου Μπατσί, Άνδρος Drive through στο Κρανίδι, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη Δ.Δ. Παναγιάς, Αρκαδία Δημαρχείο Τρίπολης Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα Δημαρχείο Άρτας Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα Εργατικές Κατοικίες Ταμπουρά, Πάτρα Ύπατο Βοιωτίας Πύλη Δερβενοχωρίων, Βοιωτία Πλατεία Κοκκινιάς, Γρεβενά Πλατεία Πολύδενδρου, Γρεβενά Drive through Εθνικής Αμύνης, Δράμα Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης Πάρκο Πλατανάκια Αλεξανδρούπολης Κτελ Αλεξανδρούπολης Κ.Υ. Ορεστιάδας Βαθύ Αυλίδας Κερασιά, Εύβοια Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, Ηλεία Πλατεία Σαλμώνης, Ηλεία Πλατεία Ωρολογίου, Βέροια Λιμάνι Ζακύνθου Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος Γαζί, Δήμος Αλεβιζίου, Ηράκλειο Λιμένας Θάσου Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα Ασπράγγελοι, Ιωάννινα Μουσθένη Καβάλας Ακροπόταμος Καβάλας Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου Super Market Δήμητρα, Λακκί, Λέρου Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα Κοινότητα Μάρκου, Δήμος Παλαμά, Καρδίτσα Κοινότητα Πέτρινου, Δήμος Παλαμά, Καρδίτσα Απέρι και Μεσοχώρι Καρπάθου Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά Drive through στη Στρογγυλη, Κέρκυρα Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας Πόρος Κεφαλονιάς Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Βέλο, Κορινθίας Επαρχείο Κω Κεντρική Πλατεία Λάρισας Αρχαίο Θέατρο Λάρισας Φαλανή Λάρισας Ευαγγελισμός Ελασσόνας Δομενικο Λάρισας Λειβαδάκι, Λάρισα Εργατική Πρωτομαγιά Λάρισας Κιλελέρ Πλατύκαμπος Λάρισας Τέμπη-Συκουριό Λάρισας Πλατεία Θερμής, Λέσβος Ανατολική Παραλία Λευκάδας Ιατρείο Κάσπακα, Λήμνος Περιφέρεια Μαγνησίας, Βόλος Drive through στον Αλμυρό, Βόλος Μέγαρο Χορού Καλαμάτας Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας Δυτικό Εμπορικό Κέντρο Καλαμάτας Πλατεία Νάουσας, Πάρος Πλατεία Έδεσσας Βρυτά Έδεσσας Νησί Έδεσσας Ρίζο Σκύδρας, Πέλλα Κοινότητα Αποδούλου, Ρέθυμνο Κοινότητα Καστανιάς, Σάμος Κοινότητα Κοσμαδαίων, Σάμος Πλατεία Στρυμονικού, Σέρρες Πλατεία Νέο Πετρίτσι, Σέρρες Drive through στη Σκιάθο, Περιφερειακή Οδός Κοινότητα Μάννα, Σύρος Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα Drive through στα Τρίκαλα Πλατεία Τρικάλων Νομαρχία Τρικάλων Drive through στη Λαμία, οδός Φιλίας 10 Λαϊκή Αγορά Σταυρού, Λαμία Δεσφίνα Φωκίδας Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Παλαιοχώρα Χαλκιδικής Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή Πλατεία Βουνακίου, Χίος

