Τσίπρας: κίνδυνος λουκέτων για μία στις τρεις επιχειρήσεις

Την ανάγκη ενός σχεδιασμού για μια «βιώσιμη επόμενη ημέρα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε σήμερα στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο «με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία», καθώς «πολλαπλασίασε και πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις της» τόσο στο υγειονομικό σκέλος και όσο και στο σκέλος της οικονομίας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη χθεσινή, αντίστοιχη ομιλία του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «έσπευσε να πει ότι η υγεία και η οικονομία είναι στα δικά σας χέρια. Να πω ότι αυτό είναι μια εύκολη λύση». «Να μεταφέρουμε την ευθύνη στους ανθρώπους που είναι ήδη πληττόμενοι», σχολίασε, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση «να αναλάβει τις δικές της ευθύνες».

«Ένα χρόνο μετά το πρώτο lockdown, είναι προφανές ότι μιλάμε για μια κατάσταση πολύ βαριά τραυματισμένης οικονομίας. Φοβάμαι ότι ένα χρόνο μετά, δυστυχώς, έχουμε και τα ίδια εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και θα έλεγα το εξής ένα εργαλείο: το lockdown», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα διαφορετικό δεν έχουμε δει για να ανοίξουν με ασφάλεια και το λιανεμπόριο, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και μετακίνησης των πολιτών την στιγμή που η κατάσταση στα νοσοκομεία μας είναι τραγική».

Έκανε, μάλιστα εκτεταμένη αναφορά στην κατάσταση της οικονομίας, υπενθυμίζοντας στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορούν στην ύφεση του 2020, η οποία ήταν «η τρίτη χειρότερη στην Ευρωζώνη» και τον αναμενόμενο «σημαντικά μειωμένο» ρυθμό ανάπτυξης για το 2021. Συμπλήρωσε δε, πως «ο τουριστικός τομέας φέτος δεν πρόκειται να ανακτήσει, παρά μόνο σε ένα μικρό μέρος, το επίπεδο δραστηριότητας που είχε πριν από την πανδημία» και αναφέρθηκε στο αναμενόμενο ντόμινο για τους κλάδους «που βρίσκονται γύρω από το οικοσύστημα του τουρισμού (καταλύματα, εστίαση, ταξιδιωτικά πρακτορεία και λιανικό εμπόριο)».

«Αν λάβουμε υπ’ όψιν όλα αυτά, η κατάσταση είναι όχι απλά κρίσιμη, είναι θα έλεγε κανείς θλιβερή. Διαφαίνεται, λοιπόν, ο κίνδυνος λουκέτων για 1 στις 3 επιχειρήσεις, με τις προβλέψεις των εγχώριων φορέων να είναι ακόμα πιο δυσοίωνες», υπογράμμισε. «Χαμηλή κατανάλωση, μειωμένο εισόδημα των εργαζομένων, αυξημένη ανεργία, αύξηση του ιδιωτικού χρέους, μείωση των προσδοκιών για το 2021. Αυτή είναι η κατάσταση που αναγνωρίζετε κι εσείς και πολύ ορθά περιγράφετε στην έκθεσή σας», συνόψισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι «δεν ανατρέπεται η κατάσταση αυτή με προσπάθεια ωραιοποίησης της εικόνας και με ένα κλίμα τεχνικής αισιοδοξίας, μιας αισιοδοξίας με το “ στανιό” επειδή το λένε τα δελτία». «Η αισιοδοξία χτίζεται με δουλειά και σοβαρότητα», τόνισε, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενός «σοβαρού σχεδίου» με τρία μέρη: «στήριξη της οικονομίας όσο διαρκούν τα υγειονομικά μέτρα», «στήριξη για την επανεκκίνηση της οικονομίας με χρονικό ορίζοντα τους επόμενους μήνες» και «μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών πόρων, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ».

Εστιάζοντας στα δύο τελευταία, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας που θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα. «Βασικοί πυλώνες της πρότασης αυτής είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, είναι η ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Και είναι ένα μόνιμο πτωχευτικό πλαίσιο, σε αντικατάσταση αυτού που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες. Ευτυχώς δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Διότι είναι ταφόπλακα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», είπε.

«Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες, του χρέους που δημιουργήθηκε στην περίοδο της πανδημίας, θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος, όσο κι αν σήμερα η κυβέρνηση το αρνείται, δεδομένου ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν βιώσιμη επανεκκίνηση οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, αν δεν υπάρξει αυτή η ορθολογική προσέγγιση. Ούτε το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει φόρους -ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος- αλλά ούτε οι επιχειρήσεις θα μπορούν να γίνουν βιώσιμες», διευκρίνισε, ενώ για το Ταμείο Ανάπτυξης, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να φέρουμε την ανάπτυξη με τις παλιές συνταγές, τις αποτυχημένες, της δεκαετίας του '90, τις συνταγές που φέρνουν ύφεση».

«Ο δρόμος της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα δάνεια, τα χρήσιμα αυτά εργαλεία για την ανάκαμψη της οικονομίας, να δοθούν στις επιχειρήσεις με αποκλειστικά τραπεζικά κριτήρια, χωρίς εγγύηση του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα έχει καμία δυνατότητα να επωφεληθεί από όλο αυτό τον πακτωλό των χρημάτων των 30 δισ. για την ανοικοδόμηση, την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές ότι με αυτόν τον τρόπο «τα οφέλη από το δημόσιο χρήμα θα πάνε στις τράπεζες» και όχι «στις επιχειρήσεις».

«Μονάχα 30.000 επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες σήμερα. Οι ίδιες 30.000 επιχειρήσεις θα είναι λοιπόν αυτές που θα κάνουν αύριο επενδύσεις με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης», σημείωσε, αντιπαραβάλλοντας το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που βρίσκεται «στον αντίποδα όλων αυτών» και έχει στόχο τη «στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενός εργαλείου που ιδρύθηκε, όπως είπε, κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και «δεν αξιοποιείται όπως πρέπει από την σημερινή κυβέρνηση». «Εμείς δεν θεωρούμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ζόμπι. Το αντίθετο. Η Ελλάδα της επόμενης ημέρας πρέπει να στηριχθεί σε δίκαιες και στέρεες βάσεις. Πρέπει να στηριχθεί στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για να δοθεί η δυνατότητα σε μια ολόκληρη γενιά να παράξει, να δημιουργήσει στη χώρα της», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

