ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: “Βλέπει” τελικό ο “δικέφαλος” του βορρά

Με… buzzer beater ο ΠΑΟΚ "απέδρασε" από το ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ.

Με εκπληκτικό φάουλ του Μουργκ στην τελευταία φάση του αγώνα (90+4΄) ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Η ρεβάνς θα γίνει σε τρεις εβδομάδες στην Τούμπα.

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δείχνοντας αποφασισμένη να ξεπεράσει το σοκ της συντριβής από τον Ολυμπιακό. Από την άλλη κι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στα... καλά του μετά το 3-0 από τον Παναθηναϊκό.

Ευκαιρίες πολλές δεν δημιουργήθηκαν καθώς οι γηπεδούχοι απείλησαν νωρίς (8΄) με τον Λόπες από πολύ πλάγια θέση, αλλά και στο 26΄ με βολίδα του Ολιβέιρα και τον Πασχαλάκη να αντιδρά σωστά σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Από λάθος του Τσιντώτα η μοναδική καλή στιγμή του ΠΑΟΚ, αλλά στη συνέχεια ο γκολκίπερ της Ένωσης απέκρουσε το πλασέ του Τζόλη (43΄).

Παρά την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει το δρόμο προς την αντίπαλη περιοχή όσο το μεγάλο επιθετικό της όπλο, ο Λιβάι Γκαρσία, παρέμενε εκτός ρυθμού.

Λίγες ήταν οι φορές που τροφοδοτήθηκε, με αποτέλεσμα να πάρει και παλι ελάχιστες προσπάθειες πάνω του. Κάτι παρεμφερές ίσχυε όμως και για τον ΠΑΟΚ, με τους Τζόλη, Ζίβκοβιτς να μην μπορούν να συνεισφέρουν από τα πλάγια. Ο Γαλανόπουλος από τη μία πλευρά και ο Ελ Καντουρί από την άλλη «κουβαλούσαν» την ομάδα τους (μέχρι που κουράστηκαν), ενώ και οι δύο αμυντικές γραμμές λειτουργούσαν ορθολογικά.

Η ποιότητα του αγώνα στο β΄ ημίχρονο ήταν κάκιστη. Αμέτρητα τα λάθη και στις δύο πλευρές του γηπέδου, καμία συνοχή, κανένα δημιουργικό πλάνο. Οι δύο προπονητές εξάντλησαν τις εναλλακτικές τους χωρίς αποτέλεσμα και δίνοντας πολύ μεγάλη προσοχή στην άμυνα.

Γνώριζαν ότι οι ομάδες τους δεν θα άντεχαν άλλη ήττα και έδειχναν να συμβιβάζονται με ένα πολύ κακό ματς και ένα... αναπόφευκτο 0-0. Όλα όμως ανατράπηκαν στην τελευταία φάση του αγώνα!

Ένα αριστοτεχνικό φάουλ του Μουργκ στην πρώτη και... μοναδική του επαφή με τη μπάλα (αφού είχε μπει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα) διαμόρφωσε το τελικό 0-1 στο 94΄. Ούτε σέντρα δεν πρόλαβαν να κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ που θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το σκορ στη ρεβάνς της Τούμπας, τη Mεγάλη Eβδομάδα...

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Νταντσένκο, Σβάρνας, Νεντελτσιάρου, Λόπες, Γαλανόπουλος (63’ Σιμάνσκι), Κρίστισιτς, Λιβάι Γκαρσία, Μάνταλος (88’ Μαχαίρας), Τάνκοβιτς (63’ Αλμπάνης), Ολιβέιρα (68’ Ανσαριφάρντ).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (64’ Ροντρίγκο), Ίνγκασον, Κρέσπο, Μπάμπα, Ντάγκλας Αουγκούστο, Σβαμπ, Ελ Καντουρί (64’ Ουάρντα), Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλης (91’ Μουργκ), Κρμέντσικ (73’ Σβιντέρσκι)