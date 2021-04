Αθλητικά

BCL: “Αντίο” με νίκη για την ΑΕΚ

Η Ένωση νικησε την Νίζνι Νόβγκοροντ, στο ΟΑΚΑ.

Με νίκη ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την εφετινή παρουσία της στο Basketball Champions League. Η Ένωση επικράτησε με 79-78 της Νίζνι Νόβγκοροντ στο ΟΑΚΑ, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ του Basketball Champions League και με ρεκόρ 3-3 στον 11ο όμιλο «αποχαιρέτησε» τη διοργάνωση, καθώς από την προηγούμενη εβδομάδα είχε κλείσει για τους «κιτρινόμαυρους» η... πόρτα της πρόκρισης στο Final-8.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ «πλήρωσε» την ασύνδετη άμυνά της στην τρίτη περίοδο, η οποία την έβαλε γρήγορα σε μειονεκτική θέση.

Η Ένωση δέχθηκε ένα επιμέρους σκορ 4-14 και στο 26΄ βρέθηκε στο -10 (38-48). Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η λήξη της τρίτης περιόδου τους βρήκε στο -9 (50-59).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, πάντως, η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη για την ανατροπή και με τους Λάνγκφορντ, Μέικον να βρίσκουν ρυθμό στην περιφέρεια άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, για να «εκτελέσει» από τα 6.75 ο τελευταίος στα 27΄΄ για τη λήξη, γράφοντας το 75-72.

Στον εναπομείναντα χρόνο η Ένωση διατήρησε την ψυχραιμία της από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και έφτασε μέχρι το τελικό 79-78, απέναντι στη Νίζνι, που είχε εξασφαλίσει την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 34-34, 50-59, 79-78

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 6, Γιάνκοβιτς, Λάνγκφορντ 14 (2), Ματσιούλις 2, Μόουζες 19 (1), Γκίκας 3 (1), Μέικον 16 (4), Μαυροειδής, Μωραΐτης 6 (2), Μορέιρα 9, Ζήσης 4.

ΝΙΖΝΙ (Λούκιτς): Αστάπκοβιτς 14 (2), Μπαμπούριν 10 (2), Πέτρασεκ, Σέπερντ 21 (3), Στρέμπκοφ 12, Τσάντοφ 2, Γκάνκεβιτς 11, Γκαβρίλοβιτς 4, Γκερασίμοφ, Τορόποφ.