“The 2Night Show” με καλεσμένους που αποκαλύπτονται... την Πέμπτη (εικόνες)

Ξεχωριστούς καλεσμένους φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Τι αποκαλύπτουν για την ζωή τους, την επαγγελματική τους πορεία και τις εμπειρίες τους.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Πέμπτη 8 Απριλίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Η πρώην παίκτρια του «Survivor», γνωστή δημοσιογράφος και σέξι παρουσιάστρια του Mykonos Live TV αποκαλύπτει το σοκ που βίωσε με την πρόωρη αποχώρησή της από το παιχνίδι. Γιατί θεωρεί υπεύθυνη την Ανθή Σαλαγκούδη και πώς χαρακτηρίζει καθέναν από τους πρώην συμπαίκτες της;

Ποιον θεωρεί ηθικό, ποιος είναι «σιγανό ποταμάκι», ποιος της αρέσει σαν άντρας και ποιος της βγάζει αρνητική ενέργεια; Μιλάει για όλους και για όλα με τον δικό της γλαφυρό τρόπο. Επίσης, αναφέρεται στα ιδιαίτερα παιδικά χρόνια που βίωσε, μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι με δύο μαμάδες και πολλά αδέλφια, εξηγεί γιατί βαπτίστηκε σε ηλικία 12 ετών και πόσο δυσκολεύτηκε μέχρι να ορθοποδήσει επαγγελματικά. Τέλος, μιλάει για την οικογενειακή φιλία που την δένει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αφού κατάγονται και οι δύο από τη Νιγηρία.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Βαγγέλης Περρής που μας συστήνει, για πρώτη φορά τηλεοπτικά, την κόρη του, Κρίστυ Περρή. Ο γνωστός δημοσιογράφος, και περήφανος πατέρας, μιλά με τρυφερά λόγια για τη μονάκριβη κόρη του και την οικογένειά του, που έχει επιλέξει να αφήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κρίστυ, από την πλευρά της, εξηγεί πως ο μπαμπάς της στο σπίτι και ο μπαμπάς της στην κάμερα είναι δυο διαφορετικοί άνθρωποι. Μιλάει για το επιτυχημένο site ποικίλης ύλης που δημιούργησε και μοιράζεται τα επαγγελματικά της σχέδια με τον Γρηγόρη. Πατέρας και κόρη μιλούν για την υπέροχη σχέση τους και μοιράζονται απολαυστικές στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Ο Απόστολος Καμιτσάκης, ο παπάς του Κολοκοτρωνιτσίου από το «Καφέ της Χαράς» δίνει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο «The 2Night Show». Ο νεαρός ηθοποιός μιλά για την πολύτεκνη οικογένειά του, τα έξι αδέλφια, τις σπουδές στην Πληροφορική, που εγκατέλειψε για χάρης της υποκριτικής, και τον ανατρεπτικό ρόλο του στο «Καφέ Της Χαράς».

Επίσης, μοιράζεται με τον Γρηγόρη τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε σε ένα casting για ταινία, όταν κλήθηκε να κάνει πράγματα πέραν του ρόλου του και αποκαλύπτει πώς το διαχειρίστηκε. Τέλος, αναφέρεται στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και δηλώνει πως η πρώτη του συνέντευξη στέφθηκε με επιτυχία αφού κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος του!

