Υγεία - Περιβάλλον

Δερμιτζάκης για self test: Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Self test, rapid test, φαρμακοποιοί και η γνώμη του καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Σαφή θέση παίρνει ο καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε γύρω από τα πρώτα self test που έφτασαν στα φαρμακεία.

Υπενθυμίζεται πως οι φαρμακοποιοί ήταν… "στα κάγκελα" καθώς οι συσκευασίες που έφτασαν δεν ήταν ατομικές, αλλά των 25 τεμαχίων, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να ξεχωρίσουν το κάθε εξάρτημα και να φτιάξουν "σετ" ώστε να τα προμηθεύσουν στους πολίτες.

Ο κ. Δερμιτζάκης, λοιπόν, τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook πως τα self test που έφτασαν στα φαρμακεία δεν είναι ίδια με τα rapid test των νοσοκομείων, συνιστώντας μάλιστα… σοβαρότητα.

Αναλυτικά αναφέρει ο Μανώλης Δερμιτζάκης

«Self rapid tests Επειδή είδα πολλά δημοσιεύματα ανοησίες από το πρωί ότι στην Ελλάδα έγινε διανομή των ίδιων rapid test που κάνουν στο νοσοκομείο να σας πω ότι αυτό είναι λάθος. Στη συσκευασία υπάρχει μια σημαντική διαφορα με τη λέξη “nasal” που δηλώνει πως η δειγματοληψία γίνεται χαμηλά στη μύτη κι οχι βαθιά όπως τα rapid tests που κάνουν τα διαγνωστικά κέντρα. Τα δυο κουτιά έχουν και λίγο διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές οδηγίες. Για του λόγου το αληθές σας παραθέτω φωτογραφία με τα κουτιά από τις δυο συσκευασίες. Η πάνω είναι τα rapid tests που κάνουν οι γιατροί. Η κάτω είναι αυτό που πήραμε σήμερα από το φαρμακείο στην Ελβετία να κάνουμε στο σπίτι. Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές».

Ειδήσεις σήμερα

Κοντοζαμάνης: Τι διαφορά έχουν τα self test από τα rapid test

Lockdown: Πώς ανοίγουν τα Λύκεια - Η διαδικασία των self test

Μάρτιν: το Γκόλντεν Ριτρίβερ που “έκλεψε” ένα μικρόφωνο και την καρδιά των τηλεθεατών (βίντεο)