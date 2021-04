Κόσμος

ΗΠΑ: ο Μπάιντεν ανακοινώνει μέτρα για τις πωλήσεις όπλων

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεσμευθεί προεκλογικά για την επιβολή περιορισμών στις πωλήσεις όπλων.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας μέτρα με σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση των πυροβόλων όπλων, ανήγγειλε χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Η κυβέρνηση δεν έχει αναφερθεί λεπτομερειακά στα μέτρα που σκοπεύει να προωθήσει ο Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία θα επιβάλλονται περιορισμοί στις πωλήσεις συγκεκριμένων τύπων όπλων.

«Ο πρόεδρος θα έχει περισσότερα να πει αύριο (σ.σ. σήμερα Πέμπτη)», ανέφερε η κυρία Ψάκι στη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών.

Πλαισιωμένος από τον υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, τον Μέρικ Γκάρλαντ, ο κ. Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει κυρίως περιορισμούς στα επιλεγόμενα όπλα «φαντάσματα», που είτε είναι αυτοσχέδια, ή δεν έχουν σειριακούς αριθμούς, ή και τα δύο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρικτής εδώ και καιρό της επιβολής περιορισμών στις πωλήσεις όπλων, είχε δεσμευθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πως θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό. Η σειρά των πρόσφατων mass shootings, βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πολλά θύματα, αύξησαν την πίεση που ασκείται στον Λευκό Οίκο για να περάσει στη δράση.

Μετά τις σκοτωμούς στην Τζόρτζια, κατόπιν στο Κολοράντο, ο κ. Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο να απαγορεύσει τις πωλήσεις τουφεκιών εφόδου και να εγκρίνει νόμο για την καλύτερη εξακρίβωση του ιστορικού και του ποινικού μητρώου των αγοραστών. Όμως οι οριακές πλειοψηφίες που διαθέτουν οι Δημοκρατικοί και στα δύο σώματα του αμερικανικού κοινοβουλίου περιπλέκουν την έγκριση νομοσχεδίων για το ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να διχάζει βαθιά την αμερικανική κοινωνία.

Η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων με την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων θα του επιτρέψει να προχωρήσει γρηγορότερα.

Το 1994, ακόμη γερουσιαστής, ο κ. Μπάιντεν είχε συμμετάσχει στην υιοθέτηση νόμου ο οποίος απαγόρευε τα τουφέκια εφόδου. Όμως το μέτρο εκείνο δεν είχε παρά δεκαετή διάρκεια κι ουδέποτε μπόρεσε να ανανεωθεί μετά το 2004, δεδομένης της αντίστασης που πρόβαλαν οι Ρεπουμπλικανοί κοινοβουλευτικοί, καθώς θεωρούν πως αντίκειται προς ένα συνταγματικό δικαίωμα των Αμερικανών.

Το 2020 καταγράφηκαν στις ΗΠΑ πάνω από 43.000 θάνατοι εξαιτίας της χρήσης πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών, κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

Μεγάλο μέρος των Αμερικανών παραμένει πάντα προσκολλημένο στα όπλα του και μάλιστα έσπευσε να αγοράσει κι άλλα από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ακόμα περισσότερα όταν άρχισαν οι μεγάλες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις την άνοιξη κι αφότου άρχισε να ανεβαίνει η ένταση γύρω από τις εκλογές το φθινόπωρο.

