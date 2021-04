Κοινωνία

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: η συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πως η διαφωνία για ένα λογαριασμό μερικών δεκάδων ευρώ, κατέληξε σε μια τραγωδία, με θύμα έναν νέο άνθρωπο.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το έγκλημα που συγκλόνισε την Κυπαρισσία, το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Απριλίου.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε μέσα στο κατάστημα περιέγραψε τη λογομαχία μεταξύ του θύματος και του δράστη, που προηγήθηκε του φονικού.

Ο δράστης φέρεται να διαπληκτίστηκε με το θύμα για του ύψος ενός λογαριασμού τηλεφώνου, περίπου 170 ευρώ και ζητούσε τη διακοπή της σύνδεσης.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, το θύμα προσπαθούσε να του εξηγήσει ευγενικά ότι δεν μπορούσε να διακόψει τη σύνδεση καθώς δεσμευόταν με συμβόλαιο.

Τότε ο δράστης αποχώρησε βρίζοντας χυδαία, πήρε ένα ταξί που τον πήγε σπίτι του και επέστρεψε κρατώντας όπλο με το οποίο πυροβόλησε το θύμα του από απόσταση 1,5 μέτρου και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στη συνέχεια αφού για λίγο περιπλανήθηκε σαστισμένος έξω από το κατάστημα, πήγε στην πιάτσα των ταξί και πήρε ένα που τον πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου παραδόθηκε.

