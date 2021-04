Κοινωνία

Νεαρή μητέρα “έσβησε” στο τιμόνι - Στο αυτοκίνητο είχε και τα παιδιά της (εικόνες)

Μια 36χρονη γυναίκα έπαθε ανακοπή ενώ οδηγούσε,. Ποια είναι η κατάσταση των παιδιών. Εικόνες σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λαμία όπου μία νεαρή μητέρα υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα παιδιά της, με την 36χρονη οδηγό να οδηγεί επί της οδού Παπαποστόλου, όταν υπέστη ανακοπή. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί και τροχαίο, καθώς το όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολώνα πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, όντας ακυβέρνητο.

Αμέσως περαστικοί έτρεξαν στο σημείο όπου είδαν την γυναίκα αναίσθητη να στέκεται πλάγια στην θέση της και τα δύο μικρά παιδάκια της να βρίσκονται στο πίσω κάθισμα και να κλαίνε. Τα παιδιά βγήκαν χωρίς να έχουν τραυματιστεί και λίγο αργότερα συγγενείς της έφτασαν στο σημείο για να παραλάβουν τα παιδιά. Το ένα από αυτά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.



