Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: άμεσα οι αποφάσεις της Ελλάδα για το εμβόλιο της AstraZeneca (βίντεο)

Ποιο είναι το περίεργο σύνδρομο που συσχετίζεται με το εμβόλιο της AstraZeneca και γιατί εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες κάτω των 60 ετών.

Ο Λοιμωξιολόγος Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στο θέμα του εμβολίου της AstraZeneca, είπε ότι σήμερα ή το πολύ αύριο, θα ανακοινωθεί η γραμμή που θα ακολουθήσει η χώρα μας σχετικά με τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο, καθώς αναμενόταν νωρίτερα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, έκανε λόγο για πιθανή συσχέτιση των περιστατικών που προκάλεσαν ανησυχία με το εμβόλιο της AstraZeneca και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για ένα περίεργο σύνδρομο, που εμφανίζεται κυρίως στις γυναίκες κάτω των 60 ετών.

Όπως είπε ο κ. Σκουτέλης, είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις για το εμβόλιο της AstrZeneca μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς είναι διαφορετικά τόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα, όσο και οι ανάγκες κάθε χώρας.

Συμπλήρωσε δε με έμφαση, ‘ότι σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη από τον εμβολιασμό, υπερτερούν κατά χιλιάδες φορές από τους κινδύνους των πιθανών παρενεργειών.

