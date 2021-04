Πολιτισμός

Πέθανε ο Τάκης Βουγιουκλάκης

Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της Ο αδερφός της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη, Τάκης Βουγιουκλάκης.

Θρήνος στον κόσμο του κινηματογράφου.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 82 ετών ο γνωστός σκηνοθέτης και αδερφός της Αλίκης Βουγιουκλάκης, Τάκης Βουγιουκλάκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέθανε στον ύπνο του από ανακοπή καρδιάς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ποιος ήταν

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 1939. Από τον πρώτο του γάμο έχει ένα γιο, τον Γιάννη Βουγιουκλάκη, ο οποίος γεννήθηκε το 1961. Γονείς του ήταν ο πρώην Νομάρχης Αρκαδίας, νομικός Ιωάννης Βουγιουκλάκης και η Αιμιλία Κουμουνδούρου.

Ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Ρώμη της Ιταλίας, κατ' αρχήν στο Πανεπιστήμιο Pro-Deo όπου σπούδασε Κοινωνιολογία, και στη συνέχεια σκηνοθεσία στο Centro Sperimentale di Cinematografia (C.S.C.), με καθηγητές όπως ο Βιττόριο ντε Σίκα και ο Πιέτρο Τζέρμι.

Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα εργάστηκε ως βοηθός δίπλα σε Έλληνες & ξένους σκηνοθέτες και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη διεύθυνση παραγωγής στις εταιρείες Δαμασκηνός - Μιχαηλίδης & Φίνος Φιλμ, τη "χρυσή περίοδο" του ελληνικού κινηματογράφου.

Το 1963 δραστηριοποιείται σκηνοθετικά καταρχήν στο ραδιόφωνο, σκηνοθετώντας περισσότερα από 40 θεατρικά έργα και από το 1969 στην τηλεόραση όπου σκηνοθετεί σίριαλ, σόου και εορταστικά προγράμματα. Το 1970 ξεκινά την κινηματογραφική σκηνοθετική του καριέρα. Το 1975 αποφασίζει να ασχοληθεί (και) επιχειρηματικά με το θέαμα, ιδρύοντας στην Αθήνα εταιρεία παραγωγής ταινιών, θεατρικών παραγωγών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Επόμενο καλλιτεχνικό του βήμα είναι το 1976, όταν καταπιάνεται με τη θεατρική σκηνοθεσία, "ανεβάζοντας" συνολικά 52 Θεατρικές παραστάσεις, ενώ τη δεκαετία του '80 σκηνοθετεί αρκετές ταινίες βίντεο.

Διετέλεσε:

Γενικός Διευθυντής της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων Αστήρ TV.

Mέλος Δ.Σ. του Κρατικού Οργανισμού "Άρμα Θέσπιδος" (Κρατική Θεατρική Σκηνή) και επί τρία συναπτά έτη, Γενικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Mέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής καλλιτεχνικών σχολείων (Μ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας.

Mέλος της Επιτροπής βράβευσης θεατρικών κειμένων - δόκιμων συγγραφέων, του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμβουλος στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Επί σειρά ετών είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - "Αθηνά".

Στις εθνικές εκλογές του 1996 συμμετείχε ως υποψήφιος βουλευτής, με την "Πολιτική Άνοιξη" στην Α΄ Αθηνών.

Το 2002 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Βριλησσίων, αναλαμβάνει δε Πρόεδρος του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.

Tο 2006 επανεκλέχθηκε και αναλαμβάνει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων.

