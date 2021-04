Κοινωνία

Το “θαύμα” της γυναίκας που γέννησε πρόωρα ενώ ήταν διασωληνωμένη με κορονοϊο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στον ΑΝΤ1, η διευθύντρια της κλινικής που γέννησε η γυναίκα, αλλά και ο ευτυχισμένος πατέρας.

Η διευθύντρια της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν», Σοφία Καλανταρίδου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για την περίπτωση της γυναίκας που γέννησε πρόωρα, ενώ ήταν διασωληνωμένη με κορονοϊό. Μια περίπτωση που είναι η πρώτη στην Ελλάδα και η δεύτερη σε όλο τον πλανήτη.

Όπως είπε, οι γιατροί αποφάσισαν να ρισκάρουν μην παίρνοντας το μωρό πριν τη διασωλήνωση στην 28η εβδομάδα της κύησης, αλλά να το αφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη μήτρα της ασθενούς.

Το μωρό τελικά γεννήθηκε πρόωρα με βάρος περίπου 1.300 γραμμάρια και είναι καλά στην υγεία του. Η μητέρα του είχε ενημερωθεί πριν την διασωλήνωση για την διαδικασία που θα ακολουθούσαν οι γιατροί, αλλά την ώρα της γέννας δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τίποτα και ενημερώθηκε όταν αποσωληνώθηκε. Μάλιστα η είδηση της γέννας του παιδιού της τη βοήθησε να αναρρώσει πολύ γρηγορότερα, επιδρώντας καταλυτικά στην ψυχολογία της.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο ευτυχής πατέρας, μιλώντας για τα συναισθήματα του την ώρα της γέννας και εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Τάκης Βουγιουκλάκης

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για Γυμνάσια και Δημοτικά (βίντεο)

Ο οδικός χάρτης για το άνοιγμα του Τουρισμού