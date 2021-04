Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: πότε θα πληρωθούν όσοι υπέβαλλαν αίτημα για προκαταβολή σύνταξης (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Εργασίας για τις εκκρεμείς συντάξεις και την καταβολή του Δώρου Πάσχα σε όσους τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην καταβολή του Δώρου Πάσχα σε όσους βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, εξηγώντας πως θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με το Δώρο Χριστουγέννων της περασμένης χρονιάς και δεσμεύτηκε ότι γίνεται κάθε προσπάθεια, ώστε να καταβληθεί στους δικαιούχους μέσα στη μεγάλη Εβδομάδα.

Επίσης πριν από το Πάσχα, αναμένεται να δοθεί και η προκαταβολή της σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Αναφερόμενος στο μείζον θέμα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης, είπε πως μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί περίπου 25.000 ψηφιακές συντάξεις. Κι ενώ τον Ιανουάριο οι εκκρεμείς συντάξεις ήταν 155.000, τώρα έχουν πέσει στις 139.000.

Σε ότι αφορά το θέμα της χρησιμοποίησης πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών για να βοηθήσουν τις διαδικασίες για την ταχύτερη απονομή της σύνταξης, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι αυτό θα προχωρήσει και το κράτος θα αναλάβει να καλύψει μια εύλογη δαπάνη για τον σκοπό αυτό και δεν θα επιβαρυνθούν οι πολίτες.

Ο Υπουργός Εργασίας, δεν θέλησε να δεσμευθεί για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απονομή όλων των εκκρεμών συντάξεων, αλλά δεσμεύθηκε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

