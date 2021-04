Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Ο εμβολιασμός η μόνη λύση για να κάμψουμε την πανδημία (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μίλησε για την ανησυχία σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca και τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν προκύψει.

Για τον παγκόσμιο “συναγερμό” που έχει προκαλέσει ο συσχετισμός του εμβολίου της AstraZeneca με μία εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια θρομβώσεων, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δημόπουλος τόνισε πως πρέπει να δούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση, εξηγώντας πως:

Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και η μόνη λύση για να κάμψουμε την πανδημία.

Έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια

Η εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι σημαντική.

Πράγματι, συνέχισε ο κ. Δημόπουλος έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά με σχηματισμό θρόμβων. Ωστόσο, η πιθανότητα μίας τέτοιας παρενέργειας κυμαίνεται από 1/100.000 έως 1/500.000.

«Χωρίς να παραγνωρίζει το πρόβλημα κανείς, πρέπει να δει το όφελος που προκύπτει από τη συνέχιση των εμβολιασμών», υπογράμμισε.

Υπογράμμισε επίσης πως πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφεύγονται μονομερείς αποφάσεις που προκαλούν σύγχυση σε όλους.

Τέλος, επεσήμανε πως η συγκεκριμένη παρενέργεια εντοπίστηκε μόλις τις τελευταίες 10 ημέρες και ακόμη δεν έχει βρεθεί ο παθογενετικός μηχανισμός που συνδέει το εμβόλιο με αυτό το σπάνιο σύνδρομο.

