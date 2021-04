Γιώτα Γρίβα στο “The 2Night Show”: Η οικογένεια, η Φυλιώ Πυργάκη και ο μεγάλος της καημός (βίντεο)

Life

Η Σαρακατσάνα τραγουδίστρία δημοτικών τραγουδιών σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι απόψε η Γιώτα Γρίβα.

Η Σαρακατσάνα τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών μιλάει για την επιτυχημένη της πορεία, για την τιμητική αναγνώριση από την Φυλιώ Πυργάκη ως άξια διάδοχό της, αλλά και για τα πανηγύρια που γεμίζουν με λαοθάλασσες κόσμου κάθε καλοκαίρι.

Η Γιώτα Γρίβα αναφέρεται στα παιδιά και τον σύζυγό της που είναι δώρο Θεού στη ζωή της, στα παιδικά της χρόνια στην Βουλγαρία, αλλά και στον μεγάλο της καημό που είναι ότι δεν φοίτησε σε ελληνικό σχολείο.

Τέλος, με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και με την υπέροχη φωνή της φέρνει στο στούντιο της εκπομπής το δημοτικό γλέντι, που τόσο μας έχει λείψει.

