Η “απολογία” του Σαρλ Μισέλ για το περιστατικό με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην Άγκυρα

Για μια αμήχανη στιγμή, που οφείλεται στο τουρκικό πρωτόκολλο, έκανε λόγο μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με ένα μακροσκελές κείμενο στη σελίδα του στο Facebook ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απαντά στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τη στάση που κράτησε απέναντι στην Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν κατά την συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Την Τρίτη, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και εγώ συμμετείχαμε σε μια συνάντηση στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μερικές εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις και ορισμένες σκληρές ερμηνείες. Αυτό με οδηγεί στο να αντιδράσω.

Η επίσκεψή μας σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή στη σύνθετη διαδικασία βελτίωσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ήταν το αποτέλεσμα της προσεκτικής προετοιμασίας και της διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε για πολλούς μήνες για να επιστρέψει αυτή η χώρα σε μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση στη σχέση της με την ΕΕ» αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

Προσθέτει ότι «η αυστηρή ερμηνεία των κανόνων του πρωτοκόλλου από τις τουρκικές υπηρεσίες προκάλεσε μια δυσάρεστη κατάσταση: τη διαφορετική, ακόμη και μειωτική, μεταχείριση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι μερικές εικόνες που εμφανίστηκαν έδωσαν την εντύπωση ότι ήμουν αναίσθητος σε αυτήν την κατάσταση. Τίποτα δεν απέχει πιο πολύ από την πραγματικότητα ούτε από τα βαθιά συναισθήματά μου. Ούτε τέλος από τις αρχές του σεβασμού που μου φαίνονται απαραίτητες».

«Εκείνη τη στιγμή, ενώ αντιλαμβανόμαστε τη λυπηρή φύση της κατάστασης, επιλέξαμε να μην την επιδεινώσουμε από ένα δημόσιο περιστατικό, και να αξιοποιήσουμε σε αυτήν την αρχή της συνάντησης την ουσία της πολιτικής συζήτησης που επρόκειτο να ξεκινήσουμε, η Ούρσουλα και εγώ, με τους οικοδεσπότες μας», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια του μηνύματός του ο Σαρλ Μισέλ υπογραμμίζει ότι «η ουσία ήταν συγκεκριμένα η ομιλία που κάναμε στον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών και γενικότερα την υπεράσπιση των θεμελιωδών μας αξιών του κράτους δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης. Πριν από την επίσημη συνάντηση, είχα συναντηθεί με εκπροσώπους των Γυναικών του ΟΗΕ και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ. Και θέλαμε να οργανώσουμε στην Άγκυρα, παρά τις αντίθετες πιέσεις, μια κοινή συνέντευξη τύπου με την Ούρσουλα για να κάνουμε μια αναφορά χωρίς ταμπού των συζητήσεων μας με την τουρκική πλευρά».

«Λυπάμαι λοιπόν για δύο λόγους. Πρώτον, με την εντύπωση ότι ήμουν αδιάφορος για την αδεξιότητα του πρωτοκόλλου έναντι της Ούρσουλα. Και ακόμη περισσότερο επειδή έχω την τιμή να συμμετέχω σε αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο, στο οποίο δύο μεγάλοι θεσμοί από τους τέσσερις διευθύνονται από γυναίκες, την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και την Κριστίν Λαγκάρντ. Και επίσης είμαι υπερήφανος που μια γυναίκα, η πρώτη στην ιστορία, με αντικατέστησε ως πρωθυπουργό του Βελγίου.

Τέλος, λυπάμαι, διότι αυτή η κατάσταση επισκιάζει τη μεγάλη και επωφελή γεωπολιτική δουλειά, που κάναμε μαζί στην Άγκυρα, και της οποίας ελπίζω ότι η Ευρώπη θα καρπωθεί τα οφέλη» καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.

